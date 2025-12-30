O crossover entre futebol e o mundo das lutas animou os fãs brasileiros nesta segunda-feira (29), quando aconteceu o World Sports Summit 2025. Fã declarado dos campos, Khabib Nurmagomedov recebeu um presente especial de Ronaldo Fenômeno direto do palco do evento. O registro do momento foi compartilhado e celebrado pelo ex-campeão do UFC nas redes sociais.

O vídeo mostra Ronaldo no palco ao lado de Gianni Infantino, presidente da Fifa, que pede ao brasileiro para jogar uma bola para alguém da plateia. Como prêmio por receber o objetivo, o sorteado receberia também um par de ingressos vip para um jogo da Copa do Mundo de 2026. Após pedir bastante, Khabib viu a bola vindo em sua direção ao ser chutada por Fenômeno.

A experiência foi avaliada como "incrível" pelo ex-lutador russo. Não é a primeira vez que Nurmagomedov expressa seu amor pelo futebol. Como relembrou astro do UFC, em entrevista ao ex-jogador Rio Ferdinand, esse esporte era sua primeira opção como atleta.

— Eu assisti futebol a vida toda e esse esporte ainda é o número um para mim. Quando eu era jovem, meu sonho era ser jogador de futebol, e acabei me tornando lutador por acaso, por causa do lugar onde nasci, onde cresci e porque meu pai era treinador. Estou brincando, eu não me tornei lutador por acaso, mas no meu coração sempre foi o futebol — brincou Khabib.

Fora do octógono, Khabib se mantém presente no UFC

Aposentado desde o outubro de 2020, Khabib vive constantemente com a pressão para voltar aos ringues. O ex-UFC diz não sentir mais vontade de exercer o esporte após perda do pai por complicações da Covid-19. Além disso, segue à risca a promessa feita à sua mãe para seguir aposentado.

Sem abandonar o clã de Daguestão, seu papel se tornou auxiliar nos treinamentos de seus amigos e familiares, como os irmãos Usman e Umar Nurmagomedov, e Islam Makhachev. A presença de Khabib, então, se manteve constante nos eventos do UFC.