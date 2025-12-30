Antony analisa temporada do São Paulo e revela prioridade em retorno ao Brasil: 'Difícil'

Vivendo um bom momento com a camisa do Real Betis, na Espanha, o atacante Antony revelou que continua acompanhando de perto o São Paulo, clube que o revelou para o futebol. Em entrevista exclusiva ao canal "NSports", o jogador analisou a temporada do Tricolor e revelou se tem alguma prioridade em um futuro retorno ao futebol brasileiro.

Grande promessa das categorias de base do clube, Antony começou a ganhar destaque durante a disputa da Copinha de 2019, quando conduziu o São Paulo ao tetracampeonato. Logo em seguida, se firmou entre os profissionais e continuou mostrando seu potencial até acertar sua transferência para o Ajax.

Após duas temporadas de protagonismo na Holanda, foi vendido por 100 milhões de euros (cerca de R$ 504 milhões na época) para o gigante Manchester United. Apesar das cifras investidas, o casamento com o clube inglês não vingou e atualmente defende as cores do Real Betis, da Espanha.

Apesar do fuso horário para o Brasil, Antony revelou que segue acompanhando o São Paulo e afirmou que a equipe deixou a desejar na temporada. Quando questionado sobre uma prioridade num futuro retorno ao Brasil, o atacante reforçou que o Tricolor será seu primeiro plano. Confira abaixo.

- Sempre acompanho o São Paulo. Difícil, né? Nesse Brasileirão deixou a desejar um pouquinho, na Libertadores eu assisti um pouquinho também, mas estou sempre na torcida. Prioridade é o São Paulo. Todos sabem que eu sempre fui torcedor fanático do clube, então, o primeiro plano é o São Paulo - comentou Antony.

Texto por: Izabella Giannola

O São Paulo já definiu a lista de jogadores convocados para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta edição, o elenco reúne um encontro de gerações, com atletas da safra de 2009 ao lado de jogadores mais experientes, alguns deles já no radar do time profissional. O Lance! separou cinco nomes para ficar de olho.

Tetê - 2007

Nascido em 2007, o atacante vestirá a camisa 7 na competição. A reportagem acompanhou um treino aberto em Cotia nos últimos dias, no qual o atleta foi um dos destaques. Incisivo nos cruzamentos, tem contrato até 2029 e se caracteriza pela velocidade e pela força nos duelos individuais.

Em um treino tático comandado por Allan Barcellos, Tetê deu bastante trabalho à defesa adversária. O jogador também se mostrou eficiente na pressão sem a bola, agregando intensidade ao sistema ofensivo.

Gustavo Zabarelli - 2009

Com apenas 16 anos, Zabarelli é outro nome para ser mantido no radar. O jogador já despertou o interesse de clubes do exterior, como o Barcelona. Em julho, o São Paulo firmou o primeiro contrato profissional com o atleta, válido até julho de 2028.

Atacante, Zabarelli se destaca pela qualidade no passe, pela mobilidade e pela inteligência para ocupar espaços entre as linhas. Apesar da pouca idade, demonstra maturidade em campo e boa leitura de jogo.

Paulinho - 2005

Um dos mais experientes entre os convocados, Paulinho foi o herói do título de 2025, na final contra o Corinthians. Atacante, é um dos nomes mais cotados para assumir a titularidade. Com perfil ofensivo e boa capacidade de infiltração, passou a entrar no radar de Hernán Crespo ao longo do ano e chegou a ser relacionado para partidas do time principal.

Durante o Media Day da competição, realizado em Cotia, o jogador atendeu ao Lance! e falou sobre suas projeções, além de revelar que recebeu conselhos importantes de Crespo ao longo da temporada.

- O professor Crespo ajudou bastante, principalmente comigo, que jogo na posição dele. Ele passou algumas dicas importantes. Se eu conseguisse jogar pelo menos um pouco do que ele jogou, já estaria ótimo. Ele ajudou muito nesse processo. Foram mais dicas de posicionamento, essas coisas do jogo mesmo. Ele também falou para a gente que, quando não tiver tantos minutos no profissional, é importante descer para a base com a mesma ambição, para estar sempre preparado quando surgir a oportunidade lá em cima - contou Paulinho.

Nícolas Bosshardt - 2005

Uma das grandes promessas de Cotia, é mais um nome que passou a ser observado pelo profissional. Também na mira de clubes do exterior, Nícolas atua como lateral-esquerdo.

No Tricolor desde os dez anos, esta será a sua primeira Copinha. Nicolas Bosshardt tem perfil versátil, boa leitura de jogo e capacidade de adaptação nas funções defensivas. O jogador já atuou, inclusive, de forma mais centralizada, sempre pelo lado esquerdo.

Isac - 2005

Zagueiro, Isac chegou recentemente ao São Paulo. Nascido em 2005, o jogador foi relacionado pela primeira vez ao time profissional em outubro, após somar atuações de destaque pelo Sub-20.

Isac tem um perfil seguro e consistente, com forte participação defensiva e boa qualidade na saída de bola. O defensor também apresenta bons índices de acerto de passes, conforme acompanhou o Lance!.

