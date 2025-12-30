Globo define nova atribuição a Denílson na programação esportiva

O ex-jogador Denilson comandará seu primeiro programa como apresentador titular na TV Globo, com estreia prevista para o primeiro semestre de 2026. A atração, intitulada provisoriamente "6ª Estrela", será transmitida meses antes da Copa do Mundo. A informação foi dada primeiramente pelo site "F5".

O programa será veiculado simultaneamente na GE TV, plataforma esportiva digital do grupo, e no canal SporTV, ampliando seu alcance para diferentes públicos. A produção visa preparar os telespectadores para a Copa do Mundo 2026, criando expectativa para a competição que ocorrerá na América do Norte.

O nome provisório "6ª Estrela" faz alusão à possibilidade do Brasil conquistar seu sexto título mundial no torneio. A nova etapa de Denílson na Globo concretiza um sonho antigo do ex-jogador de futebol, de ser apresentador do próprio programa.

A Globo ainda não divulgou informações detalhadas sobre o formato específico da atração, sua periodicidade ou quais outros profissionais poderão integrar a equipe com o ex-atleta. Com esta oportunidade, o pentacampeão mundial inicia uma nova fase em sua trajetória profissional, agora como comunicador em um formato próprio dentro do Grupo Globo.

Faltam 163 dias para a Copa do Mundo

Pela primeira vez organizada por três países, a Copa do Mundo de 2026 será a maior de todos os tempos: terá mais seleções, mais jogos, mais dias e mais cidades. O Mundial do Canadá, Estados Unidos e México terá partidas em 16 cidades, com a maioria dos jogos sendo realizados nos EUA.

Faltando 163 dias para a Copa do Mundo de 2026, o Lance! segue a contagem regressiva apresentando as cidades-sede do Mundial que ocupará os três países da América do Norte.

Com 104 jogos, a competição começará em 11 de junho e se estenderá até 19 de julho. Ao todo, serão 39 dias de disputa, um recorde.

A abertura da Copa do Mundo, no jogo que colocará frente a frente o México e a África do Sul, está marcada para o Estádio Azteca, na Cidade do México. A capital do país será uma das três cidades mexicanas que receberão jogos da competição. Além de cinco jogos no Azteca, haverá quatro jogos em Monterrey e outros quatro em Guadalajara.

O Canadá, por sua vez, terá sete partidas em Vancouver e seis em Toronto. A competição deixa o solo canadense nas oitavas de final.

Com 11 cidades, os Estados Unidos serão o principal país da Copa do Mundo de 2026. Haverá jogos em Seattle (6), San Francisco (6), Los Angeles (8), Houston (7), Dallas (9), Kansas (6), Atlanta (8), Miami (7), Boston (7), Filadélfia (6) e Nova Jersey/Nova York (8, incluindo a grande final).

Cabeça de chave do Grupo C, o Brasil fará os jogos da fase de grupos em Nova Jersey, Filadélfia e Miami. Caso se classifique em primeiro no grupo, a Seleção fará todos os jogos da Copa do Mundo nos Estados Unidos. Se avançar em segundo, terá que ir ao México para jogar o primeiro mata-mata em Monterrey.