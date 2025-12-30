Cristiano Ronaldo marca e vira assunto nas redes sociais: 'Trapaceiro'
Atacante marcou gol número 957 da carreira
- Matéria
- Mais Notícias
O atacante Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, marcou o gol número 957 da carreira, nesta terça-feira (30), durante o confronto contra o Al-Ettifaq, pelo Campeonato Saudita. Nas redes sociais, torcedores e fãs do português repercutiram o momento.
Djokovic recebe Globe Sports Awards das mãos de Cristiano Ronaldo; vídeo
Tênis
Cristiano Ronaldo vence prêmio de melhor jogador do Oriente Médio
Futebol Internacional
Mbappé iguala recorde de Cristiano Ronaldo e tem melhor ano individual da vida
Futebol Internacional
➡️ Renato Maurício Prado reprova novo uniforme do Flamengo para 2026: 'Nada a ver'
O gol aconteceu durante a segunda etapa da partida. Na ocasião, as equipes empatavam por 1 a 1 a partida, quando aos 67 minutos, Cristiano Ronaldo colocou o Al-Nassr na frente do placar. O lance foi marcado pelo acaso.
Após um bate e rebate na área adversária, a bola sobrou nos pés de João Felix. Ao tentar finalizar ao gol, o também português acertou as costas de Cristiano Ronaldo. O desvio foi crucial para enganar o goleiro Marek Rodák, e parar no fundo das redes.
Na internet, torcedores e fãs do atacante repercutiram o lance. Com o feito, o astro do futebol português chegou a incrível marca de 957 gols na carreira. Veja a repercussão abaixo:
Tradução: "Cristiano Ronaldo é um trapaceiro"
Tradução: "957 gol para o melhor de todos os tempos Cristiano Ronaldo".
Tradução: "Cristiano Ronaldo metendo gol com as costas".
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Al-Nassr x Al-Ettifaq
Em campo, a partida foi marcada por uma ampla disputa. Primeiro, o Al-Ettifaq aproveitou a vantagem de jogar em casa para abrir o placar logo no início do confronto. O meia Wijnaldum foi o responsável por abrir o placar aos 16 minutos.
Na segunda etapa, o Al-Nassr conseguiu recuperar-se no placar. Primeiro, João Félix marcou aos 47 minutos, e Cristiano Ronaldo concretizou a virada aos 67'. Apesar disso, o Al-Ettifaq não se abalou e buscou o empate na reta final da partida, novamente com Wijnaldum, aos 80'.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias