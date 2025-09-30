CazéTV abre o placar, mas cede empate e é vice da Copa Acerj: ‘Final absurda’
Torneio de imprensa do Rio terminou nesta segunda-feira (29)
A Copa Acerj (Associação Cronistas Esportivos Rio Janeiro) terminou nesta segunda-feira (29), com mais um título da Sintonia Esportiva sobre a CazéTV. A decisão, que se repetiu pelo terceiro ano seguido, terminou a edição de 2025 com a vitória da Sintonia nos shootouts, após o 2 a 2 no tempo regulamentar.
A CazéTV começou melhor o jogo, e com menos de quatro minutos já vencia a partida por 2 a 0. Mathola e T'Black abriram o placar para a equipe de Casimiro Miguel. No segundo tempo, contudo, a Sintonia foi para cima em busca do empate e conseguiu, com Matheus e Kléber. Nos shootouts, a Sintonia venceu por 2 a 0.
Em 2023, a CazéTV venceu a Sintonia, que bateu a equipe de Casimiro Miguel no ano passado.
Nas redes sociais, a decisão repercutiu. Veja as reações:
