Casemiro, Estêvão… Neymar? Ancelotti começa a pensar Seleção da Copa

São apenas quatro jogos à frente da Seleção Brasileira, e menos de 20 dias de convívio com o grupo de jogadores. Mas o período já é suficiente para Carlo Ancelotti reforçar algumas convicções — e talvez repensar outras — de olho na Copa do Mundo.

Veja quem está em alta, e quem precisa mostrar serviço, na Seleção de Ancelotti.

Em alta com Ancelotti

Alisson

Titular de Seleção há uma década, segue em alta. Foi um dos dois titulares a jogar desde o início em El Alto. E carregou a braçadeira de capitão.

Marquinhos

Capitão da Seleção Brasileira também com Carlo Ancelotti, o zagueiro Marquinhos conta com a admiração pública do treinador.

— É um grande zagueiro, um dos melhores do mundo. Com experiência, com inteligência, com caráter, com personalidade. Um grande capitão da equipe nacional”, disse Carlo Ancelotti ainda na Granja Comary.

— Confiamos muito nele e em sua capacidade. Não só técnica, não só física, mas também de caráter e de personalidade.

Casemiro

Casemiro chegou a ser chamado de “melhor volante do mundo” por Tite durante o Mundial do Catar. O jogador perdeu espaço na Seleção Brasileira depois daquela Copa, mas retomou a titularidade no meio-campo do Brasil com a chegada de Carlo Ancelotti, com quem trabalhou no Real Madrid. E o técnico italiano deixou claro esta semana o que pensa sobre o volante:

— Não há um jogador brasileiro que tenha as mesmas características de Casemiro.

Bruno Guimarães

Titular com Fernando Diniz, com Dorival Júnior e, agora, com Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira. Junto com Alisson e Marquinhos, é quem teve a maior regularidade na equipe no atual ciclo de Copa do Mundo

Estêvão

Carlo Ancelotti já disse em mais de uma oportunidade que “Estêvão ainda tem coisas a aprender”, mas a confiança na qualidade do atacante do Chelsea é tanta que o técnico tem feito dele um de seus titulares no ataque.

Gabriel Martinelli

Funciona bem no esquema ofensivo proposto por Ancelotti. É opção natural pelo lado esquerdo, com ou sem Vini Jr. à disposição.

Em compasso de espera

Richarlison

Assim como aconteceu com Casemiro, é outro jogador que voltou à Seleção porque tem a admiração de Ancelotti. Mas, enquanto o volante fez boas partidas, Richarlison foi discreto (e substituído) nas vezes que esteve em campo.

Neymar

Ancelotti deixou claro na primeira e na segunda convocações: não tem a menor dúvida da capacidade técnica de Neymar, mas o atacante do Santos precisa retomar o auge físico.

Rodrygo

Passa por momentos de instabilidade no Real Madrid e não foi convocado, mas foi citado nominalmente por Carlo Ancelotti na Granja Comary.

— O Rodrygo eu conheço muito bem, e estou certo do que ele pode aportar para a equipe. Estamos analisando 70 jogadores, e valorizamos todos igualmente, olhando para eles a nível físico, a nível técnico, a nível tático, para formar uma equipe para o Mundial que seja a mais competitiva possível.