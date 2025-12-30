Jornal europeu destaca poder do Flamengo no mercado: 'Outro planeta'

O jornal A Bola, de Portugal, publicou uma matéria sobre os planos do Flamengo para a temporada 2026. Na última segunda-feira (29), o veículo europeu destacou o poder econômico do clube carioca na busca de montar um elenco de alto nível técnico.

continua após a publicidade

➡️ Vitão desembarca no Rio para fechar com o Flamengo; saiba detalhes

Sob a direção de José Boto, atual diretor de futebol, o clube carioca busca reforços na atual janela de transferências. A publicação portuguesa trouxe como manchete: "Mercado: Flamengo de José Boto quer formar equipa de outro planeta".

O texto do jornal baseia-se nas movimentações recentes do clube no mercado de transferências. O Flamengo está próximo de concluir a contratação do zagueiro Vitão, do Internacional, em uma negociação que chega a 10 milhões de euros, incluindo o perdão de uma dívida existente entre os clubes.

continua após a publicidade

Além de Vitão, o clube carioca demonstra interesse em outros atletas, segundo o jornal português. Entre os alvos estão o atacante argentino Taty Castellanos, atualmente na Lazio da Itália, o atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, e o goleiro Gabriel Brazão, do Santos.

Poder econômico do Flamengo

O jornal A Bola também destacou o poder econômico do clube. Em 2025, o Flamengo alcançou um faturamento de R$ 2 bilhões, o que permite ao clube fazer investimentos em contratações para a próxima temporada.

continua após a publicidade

— Caso se concretizem estas aquisições para as posições que os rubro-negros procuram, Filipe Luís, que acaba de renovar após as conquistas de Brasileirão e Libertadores, ficaria com um plantel de outro planeta - ou, pelo, menos, de outro continente, o europeu, onde moram os únicos clubes mais ricos do que os cariocas — destacou o jornal português.

Apesar dos rumores, o Flamengo ainda não confirmou oficialmente a conclusão das negociações citadas anteriormente. O clube também não estabeleceu prazos para os anúncios das possíveis chegadas de reforços.