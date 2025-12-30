Jornal europeu destaca poder do Flamengo no mercado: 'Outro planeta'
Clube carioca busca reforçar elenco para 2026
- Matéria
- Mais Notícias
O jornal A Bola, de Portugal, publicou uma matéria sobre os planos do Flamengo para a temporada 2026. Na última segunda-feira (29), o veículo europeu destacou o poder econômico do clube carioca na busca de montar um elenco de alto nível técnico.
Palmeiras? Flamengo? Veja quem mais perdeu valor no Campeonato Brasileiro
Lance! Biz
Barcelona faz proposta por atacante ‘sonho’ de José Boto, diretor do Flamengo; entenda
Futebol Internacional
Vitão desembarca no Rio para fechar com o Flamengo; saiba detalhes
Flamengo
➡️ Vitão desembarca no Rio para fechar com o Flamengo; saiba detalhes
Sob a direção de José Boto, atual diretor de futebol, o clube carioca busca reforços na atual janela de transferências. A publicação portuguesa trouxe como manchete: "Mercado: Flamengo de José Boto quer formar equipa de outro planeta".
O texto do jornal baseia-se nas movimentações recentes do clube no mercado de transferências. O Flamengo está próximo de concluir a contratação do zagueiro Vitão, do Internacional, em uma negociação que chega a 10 milhões de euros, incluindo o perdão de uma dívida existente entre os clubes.
Além de Vitão, o clube carioca demonstra interesse em outros atletas, segundo o jornal português. Entre os alvos estão o atacante argentino Taty Castellanos, atualmente na Lazio da Itália, o atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, e o goleiro Gabriel Brazão, do Santos.
Poder econômico do Flamengo
O jornal A Bola também destacou o poder econômico do clube. Em 2025, o Flamengo alcançou um faturamento de R$ 2 bilhões, o que permite ao clube fazer investimentos em contratações para a próxima temporada.
— Caso se concretizem estas aquisições para as posições que os rubro-negros procuram, Filipe Luís, que acaba de renovar após as conquistas de Brasileirão e Libertadores, ficaria com um plantel de outro planeta - ou, pelo, menos, de outro continente, o europeu, onde moram os únicos clubes mais ricos do que os cariocas — destacou o jornal português.
Apesar dos rumores, o Flamengo ainda não confirmou oficialmente a conclusão das negociações citadas anteriormente. O clube também não estabeleceu prazos para os anúncios das possíveis chegadas de reforços.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias