Clássico entre Corinthians e Flamengo é derrotado na TV; veja os números

Concorrendo com o clássico entre Corinthians e Flamengo, o ‘Fantástico’ manteve a liderança de audiência no último domingo (28). Durante as três horas em que ficou no ar, de 20h26 às 23h32, o programa marcou média de 16 pontos de audiência e 27% de participação tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, superando em 60% à media da Record, que exibiu o jogo.

Especificamente no horário do jogo entre paulistas e cariocas, de 20h31 às 22h30, o programa da Globo manteve a média de 16 pontos nas duas praças e superou em 33% o concorrente da TV aberta que ficou na segunda colocação com a transmissão do clássico. Além da Record, a CazéTV e o Premiere também transmitiram a vitória do Flamengo sobre o Corinthians.

Como foi Corinthians x Flamengo?

Texto por: Ulisses Lopresti

O Corinthians foi mais intenso no início da partida. Com uma mudança na formação e Breno Bidon atuando como armador, os comandados de Dorival Júnior tiveram mais presença no ataque. O volume de jogo foi tanto que, aos dez minutos, após Yuri Alberto chutar na trave, Bidon foi derrubado por Léo Pereira e o árbitro assinalou o pênalti.

Foi aí que começou a noite de altos e baixos de Yuri Alberto. Sem marcar desde maio, o atacante foi o responsável pela cobrança, arriscou uma cavadinha e Rossi segurou com facilidade. Mesmo após o erro, o Corinthians seguiu dominante no ataque, mas sem conseguir matar o jogo.

Três minutos depois, Yuri Alberto teve a chance de se redimir ao sair cara a cara com Rossi, mas o goleiro do Flamengo defendeu. Cabisbaixo, o atacante foi consolado pelos companheiros, e até teve seu nome gritado pela torcida. Ainda na primeira etapa, o camisa teve duas boas chances, mas não conseguiu marcar. O Flamengo melhorou no final, chegou a ter uma chance com Samuel Lino, mas a bola foi para fora.

No primeiro minuto da etapa final, Gui Negão acionou Yuri Alberto no campo de ataque. O camisa 9 fintou Léo Ortiz, invadiu a área e bateu forte, sem chances para defesa de Rossi. Foi o primeiro gol do atacante do Corinthians em quatro meses. A história de superação de Yuri Alberto foi interrompida pela melhora do Flamengo. Aos nove minutos, Carrascal passou para Arrascaeta, que mesmo bem marcado, finalizou no canto e empatou o jogo para a equipe carioca.

A equipe de Filipe Luís melhorou após o gol, passou a ter mais a posse de bola e criou boas chances para virar. Em uma delas, Bruno Henrique cruzou para a área, mas ninguém completou para as redes. O Corinthians respondeu com Gui Negão, mas o jovem finalizou para fora. O Flamengo seguiu com mais ímpeto no ataque, circulando na frente da área do Corinthians, até que encontrou o gol, no final da partida. Aos 42 minutos, após boa trama ofensiva, Luiz Araújo finalizou no canto e virou o placar.