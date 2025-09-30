Clube entra com ação na Justiça contra Zubeldía, técnico do Fluminense

O Independiente del Valle anunciou na última segunda-feira (29) que irá acionar a Justiça contra o técnico do Fluminense, Luis Zubeldía. Na última semana, o treinador argentino declarou em entrevista que o clube é favorecido pela Federação Equatoriana de Futebol; ele já trabalhou na LDU e no Barcelona de Guayaquil, dois rivais do Del Valle.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense: entenda condição física de Thiago Silva, substituído contra o Botafogo

Além de Zubeldía, o presidente vitalício do Mushuc Runa, Luis Alfonso Chango, também será processado. O dirigente acusou o Independiente de comprar árbitros para vencer partidas, em meio a um desentendimento com o técnico Javier Rabanal.

Segundo o diretor do Del Valle, Santiago Larriva, a medida busca proteger a integridade do clube, de seus jogadores, da comissão técnica e da diretoria diante de acusações consideradas infundadas.

continua após a publicidade

— Chega de calúnias. O Independiente del Valle é um clube diferente. Acreditamos no jogo limpo, no esforço, nos processos e no trabalho bem feito. (...) Nos últimos dias, tanto Luis Alfonso Chango, do Mushuc Runa, quanto Luis Zubeldía, em diferentes espaços e tons, se permitiram acusar nosso time e nossos dirigentes. Não vamos deixar isso passar, não trataremos com leveza. Acusar alguém de imoralidades e trapaças é um delito, e terão que assumir a responsabilidade por suas palavras — disparou Larriva.

— Solicitamos à LigaPro que inicie um processo de sanção contra Luis Alfonso Chango e o Mushuc Runa pelo vergonhoso episódio que protagonizaram no fim de semana, em nosso último jogo contra seu clube, em seu estádio. Nesse contexto, hoje iniciamos ações legais contra Luis Alfonso Chango e Luis Zubeldía por suas acusações. Que repitam diante de um juiz o que gritam no campo ou os supostos vagos recordes em entrevistas — disse, ainda.

continua após a publicidade

Antes de assumir o Fluminense, Zubeldía, em entrevista ao jornalista Juan Pablo Varsky, havia dito que o Del Valle se beneficiava de influência nos bastidores do futebol equatoriano. O técnico tricolor levantou rumores que Michel Deller, dono do IDV, estaria envolvido com esquema com árbitros.

— Houve um pênalti que marcam contra mim lá por 2013... dizia-se que o IDV estava muito forte na Federação, com os árbitros até hoje, porque Deller é um cara muito militante. Então, enfrentávamos o IDV, e eu já tinha ouvido isso, disse: "bom, vamos ver". Eu tinha escutado que esse árbitro tinha uma empresa de catering, e a quem fornecia? Às empresas de Deller — disse o treinador argentino.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Luis Zubeldía, técnico do Fluminense, em estreia contra o Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Confira o comunicado do Independiente del Valle na íntegra

"Chega de calúnias. O Independiente del Valle é um clube diferente. Acreditamos no jogo limpo, no esforço, nos processos e no trabalho bem feito. Nossa política sempre foi a de nos manter afastados das polêmicas e concentrados no nosso trabalho. Mas alguns se aproveitaram disso e já passaram dos limites muitas vezes. De agora em diante, responderemos às calúnias. Quem acusar o IDV de alguma irregularidade terá que provar. Nosso clube é uma das bases mais importantes do futebol. Dentro e fora do Equador, nossos resultados falam por si só e não serão manchados pela leviandade ou mediocridade de ninguém.

Nos últimos dias, tanto Luis Alfonso Chango, do Mushuc Runa, quanto Luis Zubeldía, em diferentes espaços e tons, se permitiram acusar nosso time e nossos dirigentes. Não vamos deixar isso passar, não trataremos com leveza. Acusar alguém de imoralidades e trapaças é um delito, e terão que assumir a responsabilidade por suas palavras.

Solicitamos à LigaPro que inicie um processo de sanção contra Luis Alfonso Chango e o Mushuc Runa pelo vergonhoso episódio que protagonizaram no fim de semana, em nosso último jogo contra seu clube, em seu estádio. Nesse contexto, hoje iniciamos ações legais contra Luis Alfonso Chango e Luis Zubeldía por suas acusações. Que repitam diante de um juiz o que gritam no campo ou os supostos vagos recordes em entrevistas.

Se for isso o necessário, vamos fazer. Mas recebam a mensagem clara: o IDV se respeita. Os jogadores do IDV se respeitam, a comissão técnica do IDV se respeita, os dirigentes do IDV se respeitam.

Não somos agressivos, nunca seremos. Não vamos cair em provocações ou em ataques pessoais que, lamentavelmente, acontecem entre alguns atores do futebol equatoriano. Mas não confundam nossa postura inicial de não entrar em conflitos com falta de firmeza.

Chegou a hora de dizer basta. Chega de calúnias."