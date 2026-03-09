Denílson condena jogador em briga de Cruzeiro x Atlético-MG: 'Perdeu a linha'

O Cruzeiro conquistou o título do Campeonato Mineiro diante do Atlético-MG, no último domingo (8), dentro do Mineirão. Contudo, o feito foi ofuscado por uma briga generalizada entre os atletas das equipes dentro de campo. O ex-jogador Denílson condenou o fato e criticou, principalmente, o goleiro Everson.

Tudo começou no último lance da partida, quando o atacante Christian teve um choque com o goleiro do Galo, que não gostou da jogada do rival e partiu para a agressão. A ação gerou a reação de outros jogadores do clube celeste, e quando menos se esperava, uma grande briga generalizada se instaurou no gramado do Mineirão.

Durante o programa "Fechamento", dos canais Sportv, Denílson condenou a postura de Everson. Para ele, o arqueiro foi o responsável por iniciar o conflito visto na final do Campeonato Mineiro.

— O Everson perdeu muito a linha. Tudo começou nesse lance dele com o Christian. Eu falo muito sobre o comportamento do profissional dentro de campo. Temos essa obrigação de construir uma narração positiva, precisamos falar de paz. Mas aí, os protagonistas fazem isso dentro de campo. Isso inflama o torcedor — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

— Quando acontece uma briga entre torcedores pedimos para prender e punir. Mas hoje, vimos os protagonistas do futebol tendo esse completamento completamente vexatório. Tudo começou pelo Everson — concluiu.

Como foi o Cruzeiro x Atlético?

Texto por: Artur Henrique

A partida começou bastante estudada, com as duas equipes adotando cautela nos minutos iniciais. O Cruzeiro teve mais posse de bola e tentou se lançar ao ataque, mas, apesar da iniciativa, o começo do jogo foi marcado por poucas ações ofensivas e nenhuma oportunidade clara de gol.

A primeira etapa também foi marcada por muita disputa no meio-campo, com várias faltas e duelos físicos. O jogo permaneceu equilibrado e truncado durante os primeiros 45 minutos, com as duas equipes encontrando dificuldades para construir jogadas e criar chances reais de gol.

A segunda etapa começou mais movimentada, com o Cruzeiro adotando uma postura mais ofensiva. Na primeira chance mais clara no segundo tempo, a equipe celeste conseguiu abrir o placar, aos 15 minutos.

Gérson foi à linha de fundo e fez o cruzamento para a área, onde Kaio Jorge subiu mais alto que a defesa, venceu a disputa pelo alto e cabeceou em direção ao gol. A bola ainda bateu na trave e, apesar da tentativa de defesa de Éverson, acabou ultrapassando a linha, colocando o Cruzeiro em vantagem no marcador.

Após o gol, a partida ficou mais intensa. O Atlético adotou uma postura ofensiva, colocou mais atacantes em campo e se lançou ao ataque em busca do empate.

Apesar da pressão, o Cruzeiro se manteve bem postado e organizado defensivamente, conseguindo neutralizar as investidas do adversário. Assim, a equipe celeste segurou a vantagem e confirmou a vitória por 1 a 0, garantindo o título do Campeonato Mineiro.

