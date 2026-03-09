Vídeo de Bap, Boto e Leonardo Jardim no Flamengo repercute: 'Não tem como'
Vídeo do Lance! revela momento de união entre os dirigentes e o técnico
A demissão inesperada de Filipe Luís colocou o presidente BAP, o diretor esportivo José Boto e o novo técnico Leonardo Jardim sob os olhares atentos do torcedor do Flamengo. Neste domingo (8), durante a decisão do Campeonato Carioca, a reportagem do Lance! captou o momento em que Bap, Boto e Leonardo Jardim acompanhavam apreensivos a disputa de pênaltis que decidiu o título.
O vídeo viralizou nas redes sociais e causou descontentamento da torcida rubro-negra. Muitos flamenguistas ainda carregam mágoas com Bap e Boto pela demissão de Filipe Luís.
Filipe Luís é lembrado pela torcida do Flamengo após título carioca
O Flamengo conquistou o título do Campeonato Carioca ao bater o Fluminense nos pênaltis. Após a conquista, o nome de Filipe Luís, ex-treinador do clube, foi lembrado por torcedores e jogadores. Os rubro-negros reconheceram o trabalho do técnico, demitido após o jogo de volta da semifinal do estadual.
Enquanto os jogadores se preparavam para levantar o troféu, a torcida rubro-negra gritou o nome de Filipe Luís. Já durante o jogo, uma bandeira com a imagem do treinador foi tremulada na arquibancada.
Na coletiva de imprensa após o título, Leonardo Jardim, que conquistou a taça logo em sua estreia, fez questão de ressaltar o trabalho de Filipe Luís.
- É muito bom ganhar um título no Brasil, algo que ainda não tinha acontecido comigo na carreira. Estou aqui no segundo ano. Mas quem treina o Flamengo está mais próximo de ganhar títulos. Agradecer ao estafe por todo o apoio que deu nesses cinco dias, à atitude dos jogadores, por eles acreditarem na ideia. E, também, um grande abraço ao Filipe (Luís), porque ele construiu essa equipe, apesar de ter saído -afirmou Jardim.
