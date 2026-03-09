Narração da briga entre jogadores de Cruzeiro x Atlético-MG viraliza

Os últimos minutos da final do Campeonato Mineiro foram tomados por uma confusão generalizada entre jogadores e membros das comissões do Atlético-MG e do Cruzeiro. Atletas das duas equipes trocaram socos e pontapés, gerando um grande tumulto em campo.

A confusão começou após o goleiro Everson receber uma chegada de Christian e se irritar com o lance, partindo para cima do meia do Cruzeiro. A situação rapidamente se agravou e outros jogadores entraram na discussão, dando início a uma briga generalizada.

Nas redes sociais, outro fator além da briga ganhou destaque: a narração. No Premiere, Dan Dan, narrador que conduzia o Cruzeiro x Atlético-MG, divertiu os telespectadores com a narração da confusão.

Foi necessária a intervenção da polícia e dos seguranças para conter a confusão. Após alguns minutos de paralisação, o árbitro decidiu encerrar a partida, confirmando a vitória do Cruzeiro e a conquista do título do Campeonato Mineiro de 2026.

Cruzeiro vence Atlético-MG e levanta taça do Campeonato Mineiro

O Cruzeiro venceu o Atlético-MG por 1 a 0, se consagrando campeão mineiro graças ao gol de Kaio Jorge. A equipe comandada por Tite coroou a melhor campanha do torneio com um triunfo em um jogo caótico no Mineirão.

Com a conquista, a Raposa volta a levantar a taça do Campeonato Mineiro após seis anos. A última vez que o clube havia sido campeão foi em 2019. Com o novo título, o Cruzeiro chega à marca de 39 conquistas estaduais em sua história.

➡️ Gerson comemora título do Cruzeiro: 'Voltar valeu a pena'

Cruzeiro vence Atlético no Mineirão e conquista título mineiro pel 39ª vez (Foto: Rodney Costa/Zimel Press/Gazeta Press)

O que vem por aí?

As duas equipes voltam a jogar na próxima quarta-feira (11) pelo Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro enfrenta o Flamengo às 21h30 no Maracanã, enquanto o Atlético recebe o Internacional às 19h na Arena MRV.

