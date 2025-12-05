Tricampeã, Rayssa Leal faz comparação entre Super Crown e Copa do Mundo
Atleta está garantida na final da competição, neste domingo (7)
- Matéria
- Mais Notícias
Rayssa Leal vai à pista neste domingo (7) em busca do tetracampeonato consecutivo do Super Crown, que premia os melhores skatistas da temporada da Street League Skateboarding (SLS). A disputa acontece no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Em evento na véspera do torneio, Rayssa, embalada pelo sorteio da Copa do Mundo de futebol, fez uma comparação entre as duas competições.
Rival de Rayssa Leal projeta disputa no Super Crown: ‘um grande show’
Mais Esportes
Muito além de Rayssa Leal, conheça os outros brasileiros no Super Crown
Mais Esportes
Rayssa Leal se emociona ao falar da formatura escolar: ‘Chorei horrores’
Mais Esportes
— O Super Crown é um campeonato muito importante. É a etapa mais importante do ano. É como se fosse uma Copa do Mundo — disse a maranhense.
➡️ Rival de Rayssa Leal projeta disputa no Super Crown: 'um grande show'
➡️ Além da competição: como o universo do skate se traduz nas vídeo partes
O Super Crown tem início neste sábado (6), mas Rayssa tem vaga direta na final, que acontece no domingo. A vantagem é por conta da vice-liderança da brasileira no ranking da SLS, que leva em consideração os pontos conquistados ao longo das etapas da temporada. Além dela, sua rival Chloe Covell também está garantida na bateria que definirá a campeã da liga de 2025.
Rayssa aproveitou o momento também para prestar torcida aos outros brasileiros. Além dela, participam Duda Ribeiro e Gabriela Mazzeto na categoria feminina. Entre os homens, Giovanni Vianna (garantido na final), Felipe Gustavo, Filipe Mota, Carlos Ribeiro e Gabryel Aguilar representam o Brasil.
➡️ Muito além de Rayssa Leal, conheça os outros brasileiros no Super Crown
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Programação do Super Crown
Sábado (6) - Eliminatórias masculina e feminina
- 9h00 – 17h00 Abertura dos Portões
- 10h00 – 11h30 Treino Feminino
- 10h15 – 11h15 Sessão de Autógrafos SLS Experience
- 11h30 – 12h45 Eliminatórias Feminino
- 13h00 – 14h00 Treino Masculino
- 14h00 – 17h00 Eliminatórias Masculino
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Domingo (7) - Finais masculina e feminina
- 9h00 – 16h00 Abertura dos Portões
- 9h15 – 10h15 Treino Masculino
- 10h15 – 11h15 Treino Feminino
- 11h15 – 12h30 Final Feminina
- 12h30 – 13h30 Sessão de Autógrafos SLS Experience
- 13h00 – 14h00 Treino Masculino
- 14h00 – 15h15 Final Masculina
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias