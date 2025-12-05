Tricampeã, Rayssa Leal faz comparação entre Super Crown e Copa do Mundo

Rayssa Leal vai à pista neste domingo (7) em busca do tetracampeonato consecutivo do Super Crown, que premia os melhores skatistas da temporada da Street League Skateboarding (SLS). A disputa acontece no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Em evento na véspera do torneio, Rayssa, embalada pelo sorteio da Copa do Mundo de futebol, fez uma comparação entre as duas competições.

— O Super Crown é um campeonato muito importante. É a etapa mais importante do ano. É como se fosse uma Copa do Mundo — disse a maranhense.

O Super Crown tem início neste sábado (6), mas Rayssa tem vaga direta na final, que acontece no domingo. A vantagem é por conta da vice-liderança da brasileira no ranking da SLS, que leva em consideração os pontos conquistados ao longo das etapas da temporada. Além dela, sua rival Chloe Covell também está garantida na bateria que definirá a campeã da liga de 2025.

Rayssa aproveitou o momento também para prestar torcida aos outros brasileiros. Além dela, participam Duda Ribeiro e Gabriela Mazzeto na categoria feminina. Entre os homens, Giovanni Vianna (garantido na final), Felipe Gustavo, Filipe Mota, Carlos Ribeiro e Gabryel Aguilar representam o Brasil.

Rayssa Leal e Giovanni Vianna fizeram dobradinha brasileira no SLS Super Crown 2023 (Foto: Daluz Photo)

Programação do Super Crown

Sábado (6) - Eliminatórias masculina e feminina

9h00 – 17h00 Abertura dos Portões

10h00 – 11h30 Treino Feminino

10h15 – 11h15 Sessão de Autógrafos SLS Experience

11h30 – 12h45 Eliminatórias Feminino

13h00 – 14h00 Treino Masculino

14h00 – 17h00 Eliminatórias Masculino

Domingo (7) - Finais masculina e feminina