Cienciano provoca Botafogo após avanço na Sul-Americana
O placar agregado ficou em 6 a 2 para o Cienciano
Na noite desta quinta-feira (20), o Botafogo recebeu o Cienciano no Nilton Santos, em duelo válido pelas oitavas de final da Sul-Americana. O Fogão tentou uma virada histórica, mas o agregado ficou em 6 a 2 para o clube peruano. Com a classificação, os visitantes comemoraram e provocaram o time carioca.
Mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Botafogo no jogo de volta, o Cienciano não perdoou o clube carioca e publicou diversas provocações no X (antigo Twitter) após a eliminação do Fogão pelo placar elástico no agregado.
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Provocações do Cienciano ao Botafogo
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Como foi o confronto decisivo pela Sul-Americana?
O Botafogo iniciou a partida sob o comando do interino Rodrigo Bellão com muita disposição e abriu o placar aos dez minutos com gol de Danilo, após assistência de Álvaro Montoro. No entanto, a equipe desperdiçou diversas chances claras no primeiro tempo, duas com Arthur Cabral e uma com Vitinho, além de ter um segundo gol de Danilo anulado por toque no braço, enquanto o Cienciano atacou pouco.
➡️Exposição, arbitragem e erros: a eliminação do Botafogo na Sul-Americana
O ponto crucial para a queda de desempenho na partida ocorreu aos três minutos do segundo tempo, quando o árbitro Juan Benítez consultou o VAR e anulou um pênalti marcado sobre Alex Telles por falta na origem do lance. A paralisação de cinco minutos e a irritação com a arbitragem desestabilizaram o Alvinegro, que perdeu o rendimento, acumulou erros e acabou vaiado pela torcida no Nilton Santos, selando a eliminação e deixando o clube apenas com a disputa do Brasileirão na temporada.
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