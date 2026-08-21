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Exposição, arbitragem e erros: a eliminação do Botafogo na Sul-Americana

Glorioso vence por 1 a 0, mas cai para o Cienciano após goleada por 6 a 1 na ida

PorLeonardo Bessa SimõesRio de Janeiro (RJ)
21/08/2026 08:40
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Edenilson lamenta chance perdida para o Botafogo diante do Cienciano pela Sul-Americana
Edenilson lamenta chance perdida para o Botafogo diante do Cienciano no Nilton Santos (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

A iniciar pelas escolhas de Franclim Carvalho na partida de ida. Um Botafogo exposto na altitude de 3.500 metros pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana foi presa fácil contra um adversário de nítida inferioridade técnica. O resultado, junto à análise do trabalho, custaram o cargo do português, demitido no começo da semana.

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Os jogadores deixaram o campo do Nilton Santos ao som de "time sem vergonha", que vinha da arquibancada. Alguns mais criticados, como Danilo e Arthur Cabral, e outros exaltados, como Alex Telles e Ferraresi. A sensação, pelo menos nos primeiros minutos, foi de que dava para reverter o placar.

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O Botafogo criou para tal. Depois do gol de Danilo Pereira, aos dez minutos de jogo, o time comandado pelo interino Rodrigo Bellão empilhou chances claras desperdiçadas. Foram três com Cabral e uma com Vitinho. Essa foi a tônica. Não faltou vontade, mas sim qualidade para a decisão.

Arthur Cabral vai ao chão durante Botafogo x Cienciano, pelas oitavas da Copa Sul-Americana
Arthur Cabral pouco fez pelo Botafogo diante do Cienciano, pelas oitavas da Copa Sul-Americana (Foto: Nayra Halm/Fotoarena/Folhapress)

Botafogo indignado

As atuações das equipes de arbitragem dos dois jogos foram questionáveis. Na ida, o equatoriano Augusto Aragon validou gol mesmo após toque no braço de Bandiera, aos 19 minutos do primeiro tempo. Já na volta, o paraguaio Juan Benitez, quando aconselhado, anulou o pênalti em Alex Telles assinalando falta em lance duvidoso envolvendo o lateral Vitinho na origem.

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O entendimento do Botafogo é de que, além do apagão em Cusco, que custou a classificação para as quartas de final, a equipe foi vítima de erros claros da arbitragem no confronto.

Sequência

Sob nova direção no futebol, com a chegada do investidor Gabriel de Alba, da GDA Luma, o Botafogo planeja voltar para os trilhos. A diretoria tem o primeiro passo importante a ser dado, que é a contratação de um novo técnico. A visão é uma: sem apostas e busca por nomes consolidados e com entendimento do futebol brasileiro.

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A missão, agora, fica por melhores colocações no Brasileirão. O Glorioso volta a campo na próxima segunda-feira (24), no Nilton Santos, contra o Athletico-PR.

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