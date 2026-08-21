Exposição, arbitragem e erros: a eliminação do Botafogo na Sul-Americana
Glorioso vence por 1 a 0, mas cai para o Cienciano após goleada por 6 a 1 na ida
A iniciar pelas escolhas de Franclim Carvalho na partida de ida. Um Botafogo exposto na altitude de 3.500 metros pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana foi presa fácil contra um adversário de nítida inferioridade técnica. O resultado, junto à análise do trabalho, custaram o cargo do português, demitido no começo da semana.
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Os jogadores deixaram o campo do Nilton Santos ao som de "time sem vergonha", que vinha da arquibancada. Alguns mais criticados, como Danilo e Arthur Cabral, e outros exaltados, como Alex Telles e Ferraresi. A sensação, pelo menos nos primeiros minutos, foi de que dava para reverter o placar.
O Botafogo criou para tal. Depois do gol de Danilo Pereira, aos dez minutos de jogo, o time comandado pelo interino Rodrigo Bellão empilhou chances claras desperdiçadas. Foram três com Cabral e uma com Vitinho. Essa foi a tônica. Não faltou vontade, mas sim qualidade para a decisão.
Botafogo indignado
As atuações das equipes de arbitragem dos dois jogos foram questionáveis. Na ida, o equatoriano Augusto Aragon validou gol mesmo após toque no braço de Bandiera, aos 19 minutos do primeiro tempo. Já na volta, o paraguaio Juan Benitez, quando aconselhado, anulou o pênalti em Alex Telles assinalando falta em lance duvidoso envolvendo o lateral Vitinho na origem.
O entendimento do Botafogo é de que, além do apagão em Cusco, que custou a classificação para as quartas de final, a equipe foi vítima de erros claros da arbitragem no confronto.
Sequência
Sob nova direção no futebol, com a chegada do investidor Gabriel de Alba, da GDA Luma, o Botafogo planeja voltar para os trilhos. A diretoria tem o primeiro passo importante a ser dado, que é a contratação de um novo técnico. A visão é uma: sem apostas e busca por nomes consolidados e com entendimento do futebol brasileiro.
A missão, agora, fica por melhores colocações no Brasileirão. O Glorioso volta a campo na próxima segunda-feira (24), no Nilton Santos, contra o Athletico-PR.
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