Cena de Paquetá em jogo do Flamengo preocupa torcedores: 'A pior notícia'

Lucas Paquetá deixou o campo chorando e com dores na vitória do Flamengo sobre o Bahia por 2 a 0 no Maracanã. Paquetá teve mais uma grande atuação antes de sentir a possível lesão. Além de participação intensa com e sem a bola, marcou o segundo gol do Flamengo, aos 34 minutos do segundo tempo.

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Em ótima fase, a cena de Paquetá deixando o campo abalado com a "lesão" causou desespero nos torcedores do Flamengo. Após um início lento, o camisa 20 parece enfim ter se adaptado novamente ao futebol brasileiro.

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Leonardo Jardim comenta possível lesão de Paquetá em jogo do Flamengo

Leonardo Jardim conversou com a imprensa após a vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Bahia, neste domingo (19), no Maracanã. O técnico do Flamengo disse que Lucas Paquetá ainda será avaliado pelo departamento médico. No entanto, pareceu otimista sobre a situação do meio-campista.

— Paquetá aguentou até o fim do jogo, teve uma pequena dor na parte posterior da perna direita, não parece grave, mas vamos ver ainda o que foi — falou.

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Paquetá engrena sequência de ótimas atuações pelo Flamengo (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

Fla vence Bahia no Maracanã

Em noite de homenagens a Oscar Schmidt, lenda do basquete nacional que morreu durante a semana, o Flamengo venceu o Bahia por 2 a 0 no Maracanã, neste domingo (19), e reassumiu a vice-liderança do Brasileirão. Arrascaeta, que voltou a vestir a camisa 14 em homenagem ao ídolo brasileiro, abriu o placar no primeiro tempo. Na segunda etapa, Lucas Paquetá ampliou.

O Rubro-Negro chega a 23 pontos, seis de desvantagem para o Palmeiras, mas com um jogo a menos. O Bahia estaciona nos 20 pontos e termina a rodada na 5ª posição.

O que vem por aí?

Agora, as duas equipes viram a chave para a disputa da quinta fase da Copa do Brasil. O Flamengo permanece no Rio de Janeiro, onde recebe justamente o rival do Tricolor, o Vitória, na quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília). O Bahia, por sua vez, volta a Salvador para encarar o Remo, também na quarta, porém às 19h (de Brasília).