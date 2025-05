Cena de Ancelotti em jogo do Botafogo na Libertadores viraliza: ‘Surreal’

O Botafogo venceu a Universidad de Chile na última terça-feira (28) e se classificou para as oitavas de final da Libertadores. A vitória do Alvinegro aconteceu sob os olhares de Carlo Ancelotti, novo técnico da Seleção Brasileira. Nas redes sociais, a presença do treinador nos camarotes do Nilton Santos chamou atenção.

O treinador recebeu uma camisa do Botafogo no camarote e apareceu comendo um tradicional biscoito de polvilho, popular entre cariocas. Internautas não deixaram a cena passar despercebida e repercutiram nas redes. Torcedores de outros países da América do Sul também destacaram a presença do técnico italiano no estádio.

Ancelotti chegou ao estádio acompanhado do diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, e do gerente técnico Juan. No camarote, o novo treinador da equipe também posou para fotos com dirigentes alvinegros e com o CEO do clube, Thairo Arruda.

Mais cedo, Ancelotti esteve na sede da CBF para conhecer as instalações da confederação. O italiano aproveitou ainda para fazer o Media Day: posou para fotos e vídeos, que serão utilizados pela entidade em seus materiais institucionais e de redes sociais. O italiano foi apresentado na última segunda-feira (26) como o novo comandante do Brasil, rumo à Copa do Mundo de 2026, e fez a primeira convocação.

