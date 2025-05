Com emoção, Botafogo vence a Universidad de Chile e avança na Libertadores

Com muita emoção e atuando por mais de 70 minutos com um a menos em campo, o Botafogo foi valente e confirmou a classificação para as oitavas de final da Conmebol Libertadores ao vencer a Universidad de Chile por 1 a 0 na noite desta terça-feira (27), no Estádio Nilton Santos. Igor Jesus, ainda na primeira etapa, fez o gol que levou o Glorioso ao mata-mata.

continua após a publicidade

Assim como na última temporada, o Alvinegro avança na segunda colocação do Grupo A. O Estudiantes se classificou na liderança ao bater o Carabobo, e a Universidad, por sua vez, vai para a Sul-Americana.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Como foi Botafogo x Universidad de Chile?

O time comandado por Renato Paiva teve início conturbado devido à desorganização no sistema defensivo e só foi se encontrar na casa dos 15 minutos. Cuiabano desperdiçou bela oportunidade dentro da pequena área, e as jogadas em transição foram aparecendo nos espaços.

continua após a publicidade

No entanto, como segue o roteiro do "jeito Botafogo", um problema assustou. Ao 23, Jair deu entrada dura no meio-campo em Aránguiz e foi expulso após recomendação do VAR. O Glorioso, campeão da América em 2024 com um a menos em campo por 90 minutos, não se acanhou.

Aos 37 minutos, a La U se mandou para o ataque e deixou espaço. Em contra-ataque, Artur acionou Savarino pela direita e o venezuelano, que acabara de retornar após lesão, cruzou na medida para Igor Jesus, no alto, ganhar a disputa e cabecear para o fundo da meta defendida por Castellón.

continua após a publicidade

Na volta para ao segundo tempo, o Glorioso ainda teve um gol de Artur anulado por toque no braço de Igor Jesus no início do lance. A partida ganhou em nervosismo depois disso, com os chilenos em cima na busca do empate.

Botafogo define prioridade e se aproxima de dois reforços; entenda cenário

A Universidad teve boas oportunidades para levar a classificação para o Chile com o empate. Acertou a trave com Leandro Fernaández e levou muito perigo nas investidas de Guerrero e Di Yorio.

No Botafogo, foi destaque a importância de Igor Jesus, sob os olhares de Carlo Ancelotti, que segurou bem a bola no pivô. No fim, ainda "cavou" três escanteios consecutivos. Com muita garra, o Botafogo defendeu o placar de 1 a 0 em casa e confirmou a vaga.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 0 UNIVERSIDAD DE CHILE

6ª RODADA - GRUPO A - LIBERTADORES

📆 Data e horário: terça-feira, 27 de maio, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ);

🟨 Árbitro: Andrés Rojas (COL)

🚩 Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Cristian Aguirre (COL)

🖥️ VAR: Heider Castro (COL)

Gols: Igor Jesus 37'/1ºT (BOT)

Cartões amarelos: John e Cuiabano (BOT); Hormazábal e Guerrero (UCH)

Cartão vermelho: Jair (BOT)

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John, Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles (Mateo Ponte); Gregore, Marlon Freitas e Savarino (Danilo Barbosa); Cuiabano (Allan), Artur e Igor Jesus.

⁠

UNIVERSIDAD DE CHILE (Técnico: Gustavo Álvarez)

Castellón, Hormazabal, Calderón, Ramírez e Sepúlveda; Díaz (Altamirano), Aránguiz e Poblete; Guerrero, Leandro Fernandez e Lucas Di Yorio.