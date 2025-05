Marlon Freitas relembra título da Libertadores após classificação do Botafogo

Capitão do Botafogo, Marlon Freitas desabafou após a classificação às oitavas de final da Libertadores nesta terça-feira (27). O Glorioso venceu a Universidad de Chile por 1 a 0 no Nilton Santos, mesmo tendo Jair expulso ainda no primeiro tempo, com o placar empatado.

O roteiro lembrou o da final da competição no ano passado, quando o Alvinegro carioca, com um a menos desde o primeiro minuto da partida, bateu o Atlético-MG para levar o título inédito. Em entrevista na saída de campo, o camisa 17 revelou que os jogadores relembraram a conquista assim que o zagueiro recebeu o cartão vermelho nesta noite.

— Primeiro, uma classificação muito importante para a gente. Não tivemos um início de ano muito bom. A gente tentando se encontrar como equipe, individualmente também. Mas a gente tem uma coisa no nosso dia a dia, uma coisa que já está enraizada, que é a questão da família. E na família você não pode deixar ninguém para trás. Foi assim no ano passado, e hoje novamente. Por nós, cara, pela nossa família, pela torcida, que fez uma grande festa. Pelos jogadores que infelizmente estão machucados. É por eles também — declarou Marlon Freitas.

— A gente está encarando isso como nosso sonho, e para você correr atrás do seu sonho, para você realizar, é na dificuldade, é nos momentos mais difíceis. Você tem que se unir, você tem que ser ainda mais família. E é isso que a gente está sendo no dia a dia, nos jogos, no treinamento. Aqui no Botafogo ninguém fica para trás. O Jair, infelizmente, assim como aconteceu lá (na final da Libertadores de 2024), uma infelicidade, acabou sendo expulso. Não só eu falei ali na hora, mas todos os jogadores: "Mais uma vez, vamos fazer mais uma vez". E nós fizemos. É isso, objetivo concluído. Agora bora para as oitavas — completou o meio-campista.

Botafogo x Universidad de Chile: como foi o jogo?

Com muita emoção e atuando por mais de 70 minutos com um a menos em campo, o Botafogo foi valente e confirmou a classificação para as oitavas de final da Libertadores ao vencer a Universidad de Chile por 1 a 0 na noite desta terça-feira (27), no Estádio Nilton Santos. Igor Jesus, ainda na primeira etapa, fez o gol que levou o Glorioso ao mata-mata.

Assim como na última temporada, o Alvinegro avança na segunda colocação do Grupo A. O Estudiantes se classificou na liderança ao bater o Carabobo, e a Universidad, por sua vez, vai para a Sul-Americana.

