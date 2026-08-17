Casimiro desabafa após Vasco x Santos: 'Não adianta' Com a derrota, o Vasco fica na 19ª posição, com 22 pontos

O confronto entre Vasco e Santos foi marcado por diversos momentos de confusão e desentendimento. O duelo iniciou com a polêmica entre Neymar e Thiago Mendes, no entanto, não foi o único episódio. O jogo acabou com o triunfo por 3 a 0 da equipe paulista.

Durante o programa Roda de Bobo, da CazéTV, Casimiro disparou críticas sobre as recentes atuações ruins do Vasco.

➡️Santos responde à polêmica envolvendo Neymar e Thiago Mendes

Vasco x Santos abaixo do que poderia ser?

Criador do canal de streaming, Casimiro não está nada satisfeito com o desempenho recente do clube e faz alerta ao Vasco:

- Hoje, mais do que nunca, foi deprimente em um nível surreal. Não tem o que dizer. Meu sentimento antes do jogo era de alerta máximo. Quem estava confiante não conhece o gigantesco. O Vasco teve o controle, teve a bola, mas as melhores chances foram do Santos - iniciou Casimiro.

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Completando seu pensamento, o jornalista sinalizou onde o time necessita renovar elenco para voltar a ganhar partidas no Campeonato Brasileiro:

- É f***, porque não queria ficar falando nomes aqui, mas é necessário. O Vasco precisa contratar urgentemente, falta qualidade. Não adianta culpar o técnico. O time precisa de um nove matador, que faça gols. Spineli, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Você está me matando - concluiu o comentarista.

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Vasco não consegue segurar o Santos, que vence dentro de São Januário (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Neymar e Thiago Mendes chamaram atenção no jogo

Apesar da derrota do Gigante da Colina, outra situação chamou atenção antes mesmo do jogo começar: o atrito entre Neymar e o volante Thiago Mendes. O camisa 10 estendeu a mão para cumprimentar o jogador do Vasco durante o protocolo de pré-jogo, mas foi ignorado.

O desentendimento entre os jogadores surgiu em 2020, quando os dois ainda disputavam o Campeonato Francês, Neymar pelo PSG e Thiago Mendes pelo Lyon. Durante uma partida em que os dois se enfrentaram, o volante deu uma entrada forte no atacante, que se lesionou, e saiu de campo chorando. Inicialmente, Thiago recebeu apenas o cartão amarelo, mas foi advertido com cartão vermelho posteriormente, após revisão do VAR.

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O episódio mais recente aconteceu em fevereiro de 2026, em um confronto válido pelo Brasileirão, na Vila Belmiro. A situação teve início após Neymar balançar as redes contra a equipe carioca e pedir silêncio à sua torcida presente no jogo. Os atletas trocaram ofensas e chegaram a se encarar, no entanto, o árbitro do jogo os advertiu. Na entrevista durante o intervalo, o camisa 10 do Peixão chamou Thiago Mendes de "babaca" e relembrou o primeiro encontro entre eles. O volante declarou ter sido desrespeitado após o encerramento desta partida.

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