Casagrande se despede de Washington Olivetto: ‘Te amo’

Escrito por Lance! • Publicada em 13/10/2024 - 21:11 • Rio de Janeiro

Walter Casagrande se despediu de Washington Olivetto através de uma postagem nas redes sociais. O publicitário morreu neste domingo (13), ao 73 anos, por falência múltipla dos órgãos. Há 5 meses ele lutava contra complicações pulmonares em um hospital no Rio de Janeiro.

Em vida, o comunicador, que era torcedor do Corinthians, revolucionou o meio publicitário e foi um dos criadores da Democracia Corinthiana. Através de um vídeo postado no Instagram, Casagrande se despediu do amigo.

- Bom gente, não tem muito o que dizer sobre a morte do Washington Olivetto. Tenho que agradecer por ter tido a oportunidade e o privilégio de ser amigo desse cara genial, criativo, um ser humano ímpar, uma pessoa que sempre esteve do meu lado. Nos momentos legais e nos difíceis também. É um cara que tenho uma admiração enorme - disse o ex-jogador antes de afirmar que amava o publicitário.

- Sou um cara que gosto muito de amar as pessoas. Amor sincero e verdadeiro. O Washington está na lista das pessoas que eu amo. Conheci na minha vida e desenvolver esse sentimento nobre. O gênio que criou o slogan da Democracia Corinthiana. Um beijo, te amo - concluiu.

Relação criada no Corinthians

Washington Olivetto, que era torcedor do Corinthians, revolucionou o meio publicitário e foi um dos criadores da Democracia Corinthiana. O movimento, criado no começo da década de 1980 dentro do clube paulista, envolvia jogadores como Sócrates, Casagrande e Wladimir, entre outros.

As decisões sobre regras de concentração, contratações e liberdade para expressar opiniões políticas eram tomadas em conjunto através do voto igualitário entre todos os membros do grupo, fossem jogadores, técnico ou funcionários. Olivetto foi vice-presidente de marketing do clube nessa época.