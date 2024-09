Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 14:52 • Rio de Janeiro

Após 16 anos de invencibilidade, o Brasil perdeu para o Paraguai por 1 a 0 no Estádio Defensores Del Chaco, com um golaço de Diego Goméz, ainda no primeiro tempo. Mais uma vez a Seleção Brasileira de Dorival teve uma péssima atuação em campo e despertou revolta no jornalista Walter Casagrande, que não poupou críticas ao trabalho do treinador.

-Acho que assim como eu, muita gente perdeu tempo assistindo esse péssimo jogo da Seleção Brasileira. Mais uma vez eles apresentaram um futebol lento e sem criatividade. O Brasil demora uma eternidade para passar do meio-campo, dá diversos toques para trás e não finaliza - iniciou Casagrande.

Dorival Júnior chega ao décimo jogo no comando da Seleção (Foto: Jose Bogado/AFP)

- A Seleção até melhorou um pouco no segundo tempo por causa do ímpeto do Luiz Henrique e do João Pedro, mas não teve organização tática, jogadas trabalhadas, não teve nada. Olha como a situação do Brasil nessas eliminatórias são críticas... e não só pelo péssimo futebol que vem jogando, mas também pela situação da classificação. É um vexame o futebol da Seleção de Dorival Júnior. Você (Dorival) acha mesmo que vamos chegar na final da Copa do Mundo desse jeito? - questionou.

Em oito jogos nas Eliminatórias da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira soma quatro derrotas e apenas 10 pontos em sua pior campanha na era dos pontos corridos. Pela primeira vez na história, o Brasil perdeu quatro dos oito primeiros jogos. A campanha com mais derrota, até essa etapa, havia sido em 2002 (2 derrotas).