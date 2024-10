Entenda a participação de Washington Olivetto na Democracia Corinthiana

Logo da Democracia Corinthiana (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/10/2024 - 20:23 • Rio de Janeiro

Washington Olivetto, ícone de publicidade brasileira, morreu neste domingo (13) aos 73 anos. Em vida, ele foi um dos responsáveis por revolucionar a estratégia de marketing no futebol brasileiro. Corintiano roxo, o publicitário foi o criador da Democracia Corinthiana. Entenda com o Lance! a participação dele no movimento político.

Após se destacar na publicidade, Olivetto assumiu a vice-presidência de marketing do Corinthians no início da década de 80. Naquele período, o cargo não era comum entre os clubes nacionais. Contudo, ter no currículo a conquista de um Leão de Ouro da publicidade nacional o fez ser indicado para o posto pouco popular.

No comando das ações do departamento no clube paulista, ele revolucionou o mercado. Na busca para criar um símbolo que valorizasse e representasse a marca do Corinthians, Olivetto idealizou a identidade do projeto da Democracia Corinthiana.

O movimento político teve início no campo, liderado por Sócrates, Casagrande e Wladimir. A ideologia divulgada pelos atletas divulgava a importância da democracia. Assim, os assuntos internos envolvendo o clube eram tratados de forma democrática, ou seja, com votação entre os atletas. A iniciativa entrava em confronto direto com o modelo político do Brasil no período; a ditatura.

A criação

A logomarca criada por Olivetto buscava popularizar o movimento liderado pelos jogadores do Corinthians. Para alcançar determinada meta, ele se inspirou na estética da Coca-Cola, e acrescentou o viés político, ao usar elementos que se identificavam com o partido de oposição ao governo militar; o MDB.

A força da marca conciliada com o sucesso da equipe alvinegra naquela época popularizaram o movimento. O sucesso fez a Democracia Corinthiana ser um dos pilares da promoção de valores democráticos no país.

Outras obras

Além de trabalhar no principal movimento extracampo da história do Corinthians, o publicitário também escreveu livros sobre o clube. As obras "Corinthians: É preto no branco" e "Corinthians x Os Outros", também são de autoria do comunicador.