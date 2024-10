Filho de Fred, ex-Desimpedidos, marca presença no Futebol da Esperança

Fred e o filho Cris com a camisa do Brasil (Foto: Reprodução/Instagram







Escrito por Lance! • Publicada em 13/10/2024 - 18:46 • Rio de Janeiro

Cris, filho de Fred, ex-Desimpedidos, marcou presença no Jogos das Estrelas. A partida das celebridades aconteceu neste domingo (13), na Neo-Química Arena, em São Paulo. O evento serviu para arrecadar recursos para o Criança Esperança, projeto solidário da Rede Globo.

Antes do início da partida, o filho do influenciador protagonizou um momento fofo. Cris, de apenas três anos, visitou os bastidores do evento e apareceu em uma foto com ao lado do pai junto com o time amarelo, o da "Esperança", que enfrentou o time azul, da "Criança".

O time do influenciador teve a presença de atores, outros produtores de conteúdo digital e ex-jogadores de futebol. Na imagem, podemos ver conhecidos dos torcedores de Corinthians e Internacional. São os casos de Marcelinho Carioca e Alex. Veja o registro abaixo:

Como foi o jogo?

O Futebol da Esperança agitou a Neo Química Arena este domingo (13) de Data Fifa. A equipe Criança, comandada por Zico, levou a melhor sobre o time esperança, do técnico Tite, e venceu a partida por 5 a 1. Os ex-jogadores Diego Ribas, Dodô, Cristiane, além dos artistas José Loreto e André Luiz Frambach foram os responsáveis pelos gols da equipe vencedora.