Casagrande corneta titular do Corinthians: ‘Uma das contratações mais absurdas’

Casagrande critica jogador titular do Corinthians (Foto: Reprodução/TV Cultura)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 05:40 • Rio de Janeiro

O ex-jogador Casagrande criticou a atuação do atacante Pedro Raul na derrota do Corinthians para o Fortaleza no último domingo (25) por 1 a 0, no Castelão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador ficou marcado no confronto por desperdiçar uma oportunidade clara de gol para o alvinegro paulista.

Em análise sobre a contratação do atleta, Casagrande afirmou que o investimento do clube não se pagou. De acordo com o comentarista do "UOL", a negociação por Pedro Raul entrou na seleção de "absurdos" da diretoria corintiana ao longo da história.

- Sinceramente, o Pedro Raul entra na lista das contratações mais absurdas que Corinthians já fez desde quando comecei a acompanhar o campeonato. São várias tá? De 70 pra cá. Mas o Pedro Raul está no meio - disse o ex-jogador.

Além disso, Casagrande também destacou que o atacante não tem o técnicas fundamentais para realizar a função dentro de campo. Ele ainda analisou especificamente o lance perdido pelo jogador na derrota para o Fortaleza.

- Ele não domina uma bola, não consegue finalizar, não consegue fazer o movimento certo. Aquela bola cruzada, era pra chegar chapando, que aí ela entrava dentro do gol. Como ele chegou chutando, ela foi pra cima. Isso é falta de fundamento - concluiu.

Após mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, o Corinthians termina a 24 rodada na zona de rebaixamento. A equipe alvinegra volta a campo nesta quinta-feira (29), contra o Juventude, às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi, pelas quartas de final da Copa do Brasil.