Canal do Youtube contrata Casagrande como novo apresentador

Escrito por Lucas Boustani • Publicada em 27/09/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro

O Desimpedidos oficializou a contratação de dois novos reforços para a programação do canal esportivo. Conforme apurou o Lance!, o ex-jogador de futebol Casagrande é o mais novo funcionário da marca de entretenimento da empresa NWB. Ele fará parte do novo quadro "Live de Quinta".

O atual comentarista irá apresentar o programa ao lado do influenciador Bira e o criador de conteúdo Bruno Ryan, outra nova contratação do canal. Além disso, Danilo Soto, já conhecido do Desimpedidos, irá realizar reportagens de rua a serem acrescentadas durante o quadro.

A nova programação estreia no dia 03 de outubro, ao vivo, no canal Desimpedidos. A ideia da atração é promover entretenimento em um modelo de revista eletrônica esportiva, onde a equipe irá selecionar os 11 melhores assuntos do período para trabalhar. Cada assunto será abordado de forma dinâmica, com opiniões e conversas com o público e o povo na rua.

- Já fiz várias estreias na minha carreira, tanto como jogador, comentarista esportivo, entrevistador e até como ator tive uma estreia. Agora, terei mais uma que é tão importante como todas as outras. Aquele friozinho na barriga sempre aparece e é uma delícia. Chego no Desimpedidos com tudo, para ter opiniões diretas como sempre, para contar histórias, mas, o mais importante, cheguei para divertir. Agora, é só vestir a camisa e ir para o jogo! - disse Casagrande, que se mostrou esperançoso com a nova etapa na carreira.

Casagrande, Bira e Bruno Ryan em reunião antes da estreia da parceria no canal Desimpedidos (Foto: Divulgação)

Esta não é a primeira vez que o ex-jogador irá atuar no meio digital. Vale lembrar, que Casagrande já foi figura carimbada em lives do site UOL Esportes, onde ainda atua como colunista. Além disso, o ex-jogador também tem uma grande experiência na telinha das televisões, foram ao todo 25 anos de TV Globo.