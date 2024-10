Morre Washington Olivetto, um dos idealizadores da Democracia Corinthiana

Washington Olivetto em registro pessoal nas redes sociais (acervo pessoal)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/10/2024 - 19:19 • Rio de Janeiro

Washington Olivetto, ícone da publicidade brasileira, morreu neste domingo (13), ao 73 anos, por falência múltipla dos órgãos. Há 5 meses ele lutava contra complicações pulmonares em um hospital no Rio de Janeiro. Em vida, o comunicador, que era torcedor do Corinthians, revolucionou o meio publicitário e foi um dos criadores da Democracia Corinthiana. O movimento, criado no começo da década de 1980 dentro do clube paulista, envolvia jogadores como Sócrates, Casagrande e Wladimir, entre outros. As decisões como regras de concentração, contratações e liberdade para expressar opiniões políticas eram tomadas em conjunto através do voto igualitário entre todos os membros do grupo., fossem jogadores, técnico ou funcionários. Olivetto foi vice-presidente de marketing do clube nesta época.

Com as obras criadas, Olivetto foi mundialmente conhecido e conquistou mais de 50 Leões no Festival de Publicidade de Cannes. Além disso, ele também foi o único latino-americano a ganhar um Clio Awards em 2001. Campanhas publicitárias do casal Unibanco, o cachorrinho da Cofap, garoto Bombril e o primeiro sutiã, da Valisere, foram as de mais destaque na carreira dele.

Em 2009, escreveu o livro "Corinthians x Os Outros", ficção em que o time imaginário do publicitário enfrentava 14 adversários também fictícios, como o Santos de Fausto Silva, o Palmeiras de José Serra, o o Fluminense de Jô Soares e o Flamengo de Jorge Ben Jor.

O sucesso fez com que o publicitário fosse homenageado na música brasileira pelo cantor Jorge Ben Jor. Conforme divulgado pelo próprio artista, ele foi inspiração para a criação das canções "Alô, alô, W / Brasil" e "Engenho de Dentro". As homenagens chegaram até o carnaval. Em 2013, a escola de samba Gaviões da Fiel coroou a carreira do publicitário em seu desfile, que abordou a história da publicidade brasileira.

Em uma última ação em vida, Olivetto criou durante a pandemia, em 2021, o podcast "W/Cast", em parceria com a HUB Mídia. Três anos após, o publicitário veio a falecer após sofrer uma falência múltipla dos órgãos após ter complicações pulmonares.