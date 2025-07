Atitude de Cucurella divide web em Chelsea x PSG: ‘Inacreditável’

Na metade do segundo tempo, com o placar marcando 3 a 0 para o Chelsea contra o PSG na final do Mundial de Clubes, uma atitude de Cucurella chamou atenção da web. O jogador, caído no chão, demonstrando sentir dores, resistiu a tentativa de João Neves de levantar o lateral. O espanhol ficou estático, mesmo já com o corpo quase no ar.

Web comenta atitude de Cucurella em Chelsea x PSG

Conheça Cucurella

Um dos maiores destaques do Chelsea, finalista do Mundial de Clubes, Marc Cucurella acumula grandes atuações e histórias ainda maiores. Conhecido por seu jeito ácido e provocador, o lateral de 26 anos causa por onde passa. Mas há muito por trás deste personagem.

👨‍👦‍👦👩‍👧Família

💍Cônjuge: Claudia Rodriguez.

♥️Filhos: Mateo, de cinco anos; Rio, de três anos e Bella, que recentemente completou dois.

🧩Batalha na vida pessoal

Apesar da personalidade forte e jeito "provocador", Marc demonstrou muita sensibilidade ao relatar, em documentário na Prime Vídeo, os desafios de lidar com o diagnóstico de autismo que seu filho mais velho recebeu.

- Ok, o filho é autista, mas os pais não estavam preparados para lidar com isso. Precisamos aprender muito - desabafou.

Sua esposa, Claudia, deu mais detalhes sobre o caso;

- Nós vimos que tinha algo diferente das outras crianças, e não encontramos muito apoio da escola. Foram meses horríveis. Nós íamos levar o Mateo na escola, na época eu estava grávida do Rio. A gente chegava em casa e chorava todos os dias. É difícil para ele. A gente pensa nele o tempo todo, tem coisas que queremos fazer nas férias e não conseguimos por causa dele. - contou a influenciadora.

