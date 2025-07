Atuação de jogador em retorno do Brasileirão chama atenção: ‘Voando’

O Brasileirão retornou neste último final de semana, após a parada para a disputa do Mundial de Clubes, com sete jogos espalhados entre o sábado (12) e domingo (13). Um dos destaques da rodada foi o atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, que marcou três gols na vitória do time celeste sobre o Grêmio por 4 a 1, no Mineirão.

Nas redes sociais, torcedores, jornalistas e influenciadores repercutiram a atuação do jogador. O camisa camisa 19 marcou um hat-trick "perfeito", ou seja, marcou gols com a perna direita, esquerda e de cabeça. Além disso, ele também assumiu a liderança da artilharia do Brasileirão na rodada, tendo balançado as redes 11 vezes na competição.

Com os números e a atuação irretocável contra o grêmio, o atacante foi apontado como o melhor da função no futebol brasileiro. Veja a repercussão completa abaixo:

Kaio Jorge no Cruzeiro

Novo artilheiro do Brasileirão, após o hat-trick "perfeito" contra o Grêmio, Kaio Jorge curte excelente fase com a camisa do Cruzeiro. O atacante chegou ao clube celeste em julho do ano passado, depois de uma passagem sem destaque na Juventus, da Itália.

Nesta temporada, já são 13 gols marcados, sendo onze no campeonato nacional. O atual momento do jogador tem sido fundamental para a boa temporada do Cruzeiro. A equipe mineira ocupa a vice-liderança do Brasileirão com os mesmos 27 pontos do Flamengo, mas pior saldo de gols.

Após o apito final da partida contra o Grêmio, Kaio Jorge comentou sobre a fase que vive durante passagem na zona mista do Mineirão. Ele se mostrou confiante para o restante da temporada do time celeste e falou sobre possibilidades de vestir a camisa da Seleção Brasileira.

- Com certeza, vivo o melhor momento da carreira. Além dos números, estou bem técnica e fisicamente. Estou muito confiante e espero continuar assim. Estou com o pensamento, para falar a verdade, aqui no Cruzeiro. Acho que se for para convocar, será uma decisão dele (técnico Carlo Ancelotti). Sou bem tranquilo com isso. Continuarei trabalhando para ser convocado - disse o atleta.