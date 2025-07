Fluminense negocia medalhão e torcedores reagem: ‘Vergonhoso’

O Fluminense acertou a venda do atacante Jhon Arias para o Wolverhampton, da Premier League. A informação, do jornalista Fabrizio Romano, informa que o valor do negócio gira em torno de 20 milhões de euros, o que equivale à cerca de R$ 130 milhões. A notícia não foi bem recebida pela torcida do Flu, que protestou e achou a negociação "uma das maiores vergonha da história do Fluminense".

Jhon Arias é o jogador que mais levou o prêmio de ‘Melhor da Partida’ no Mundial

Mesmo antes da final entre PSG e Chelsea, marcada para este domingo, o colombiano Jhon Arias, do Fluminense, já garantiu um feito individual expressivo no Mundial de Clubes. O camisa 21 termina o torneio como o atleta que mais vezes venceu o prêmio de “Superior Player of the Match”, concedido ao melhor jogador de cada partida.

Arias foi eleito o melhor em campo em três jogos: contra o Borussia Dortmund e o Hulsan HD, na fase de grupos e contra a Inter de Milão, nas oitavas de final.

Jhon Arias foi eleito o melhor da partida após o confronto entre Fluminense e Inter de Milão (Foto: Divulgação/FIFA)

O futuro do Flu

Após uma campanha histórica no Mundial de Clubes 2025, o Fluminense retorna ao Brasil com o reconhecimento de ser a equipe brasileira que foi mais longe na competição.

No fim, o saldo do Fluminense após o Mundial é extremamente positivo. Com o valor da premiação e com a confiança elevada da maior parte do elenco, o clube pode sonhar com disputas de títulos importantes na temporada.

O próximo jogo do Fluminense está marcado para o próximo dia 17, contra o Cruzeiro, no Maracanã.