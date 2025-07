Lamine Yamal, astro do Barcelona, celebrou sua maioridade tomando as capas de tabloides do mundo todo. Em festa marcada por polêmicas, denúncia de prática discriminatória, proibição de celulares e câmeras, o astro espanhol virou alvo de revelações íntimas da modelo Claudia Calvo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Segundo a vencedora do Miss Teenager Europa 2022, ela recusou o convite para a festa de Lamine, uma vez que sua presença foi condicionada ao convite de outras 12 mulheres, selecionadas com base na aparência física. Em entrevista ao programa TardeAR, a modelo afirma que "estavam interessadas no tamanho dos seios e na cor do cabelo".

Ainda sendo menor de idade, Lamine Yamal passou as últimas semanas em viagens com passagens por Sicília, Brasil, Marbella, Ibiza e Shangai. No Brasil, o jogador esteve com Neymar, seu ídolo no futebol. Os jogadores participaram de uma resenha, organizada pelo próprio brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Barcelona anuncia contratação de possível ‘substituto de Lamine Yamal’

A festa de aniversário de Lamine Yamal

O jogador do Barcelona não revelou muitos detalhes do evento, e toda a celebração foi cercada de segredo. A festa aconteceu em um iate de luxo e contou com a presença de ilustres personalidades. Segundo o jornal espanhol 'Marca', Lamine Yamal pagou a viagem, acomodação e alimentação de todos os convidados.

A imprensa internacional destacou o lamento e a preocupação de Sheila Ebana, mãe do craque do Barcelona, com o estilo de vida do filho e as repercussões que o mesmo poderá ter no futuro.

continua após a publicidade