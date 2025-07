Namorada de jogador do Chelsea tieta jornalista da CazéTV: ‘Ainda tirou a foto’

Carolina Silva, namorada do atacante Pedro Neto, pediu uma foto com Guilherme Beltrão, comentarista da CazéTV, durante a comemoração do título mundial do Chelsea. O episódio aconteceu no domingo (13), após a vitória de 3 a 0 sobre o PSG na final. O próprio jogador dos Blues fez o registro no gramado.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A mulher, que disse ser fã do canal "Aqueles Caras", do qual Beltrão faz parte, aproveitou os bastidores da celebração para encontrar o comentarista que cobria o evento. O canal foi criado em dezembro de 2023 e também conta com outros nomes, como Chico Moedas, Pig, Maciel, Donatello e Alvinho.

➡️ Chelsea rebate Flamengo com provocação depois do título do Mundial

Guilherme Beltrão, 30 anos, começou sua carreira no Esporte Interativo, que posteriormente se tornou a TNT Sports. Além de sua participação no "Aqueles Caras", o jornalista mantém presença na CazéTV, onde é um dos principais comentaristas. No Mundial de Clubes, o profissional atuou como repórter.

continua após a publicidade

Veja as reações nas redes sociais:

Pedro Neto com a namorada, Carolina Silva, após o título do Chelsea (Foto: JUAN MABROMATA/AFP)

Como foi a final entre Chelsea e PSG?

No primeiro tempo, o Chelsea, que perdeu para o Flamengo, iniciou o confronto com muita intensidade e colocando o PSG contra a parede. Cole Palmer teve uma grande chance ao receber uma bola de calcanhar de João Pedro e finalizar ao lado do gol e assustando Donnarumma. Os franceses responderam com Doué em jogada individual no ataque carregando a bola da direita para o meio e batendo de canhota para boa defesa de Robert Sánchez. E aos 21 minutos, os Blues largaram na frente após Malo Gusto ser lançado pela direita, deixar Nuno Mendes para trás, ter chute travado por Beraldo e tocar para Palmer colocar no cantinho e abrir o placar do jogo.

Aos 29 minutos, Palmer foi lançado pelo lado direito, fintou dois marcadores e finalizou novamente no cantinho para balançar as redes e ampliar a vantagem do Chelsea sobre o PSG. Na reta final da etapa inicial, João Pedro foi acionado após um passe espetacular de Palmer e tocou por cima de Donnarumma na saída do goleiro para estufar as redes para os ingleses.

continua após a publicidade

Na volta do intervalo, o PSG retomou a partida com outra intensidade e quase descontou o marcador. No início, Hakimi fez grande jogada pela direita, fez cruzamento rasteiro com desvio na zaga e Dembélé finalizou de primeira para grande defesa de Robert Sánchez. No ataque seguinte, Vitinha encontrou espaço da entrada da área e soltou uma bomba para outra intervenção chave do goleiro espanhol com a ponta dos dedos. Aos 22 minutos, o Chelsea respondeu em grande arrancada de Delap no campo de ataque e com uma finalização forte de fora da área para grande defesa de Donnarumma.

Aos 34 minutos, Delap ganhou dividida com Beraldo, infiltrou na área, ficou cara a cara com Donnarumma, mas desperdiçou grande oportunidade de fazer o quarto gol do Chelsea após bela defesa do goleiro do PSG. Na reta final, os franceses ficaram com um jogador a menos após a expulsão de João Neves por conta de um puxão no cabelo de Cucurella, que se envolveu em polêmica na partida contra o Flamengo.