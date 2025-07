Parece que o Renato Paiva guardou mágoas do término brusco da sua relação com o Botafogo. John Textor justificou a demissão do treinador por "quebra de princípios", ao encarar o Palmeiras nas oitavas do Mundial de forma muito defensiva. Após o título do Chelsea, o treinador provocou o ex-clube em suas redes sociais.

- Chelsea jogando com três voltantes e um 10 de falso ponta que com bola jogava por dentro no corredor central! Mas pode? 😂😂😂

John Textor explica demissão de Renato Paiva do Botafogo

Dono da SAF do Botafogo, John Textor se pronunciou quanto à demissão do técnico Renato Paiva.

- Começou a quebrar os princípios dele, começou a ficar na defensiva. Estávamos jogando na defensiva. Deveríamos ter vencido o Atlético de Madrid. Deveríamos ter vencido o Palmeiras. Somos um time melhor que o Palmeiras. Quando ele quebra os próprios princípios…. E isso foram dez jogos de desenvolvimento. A decisão foi tomada ao longo de dez jogos - explicou o dono do Botafogo.

- Eu falei, "aqui não é o PSG. Vocês vão jogar contra o Palmeiras hoje. É hora de jogar futebol. Então, vão lá e detonem, certo?". O que a gente faz? Ficamos sentados assistindo eles avançarem. Então, durante dez jogos, ele ficou cada vez mais na defensiva. Ele estava quebrando seus princípios. E quando você quebra seus princípios, você tem que ir embora - completou.

