Chelsea atropela PSG no primeiro tempo da final do Mundial; veja estatísticas

O Chelsea atropelou o PSG no primeiro tempo da final do Mundial de Clubes, neste domingo (13), no MetLife Stadium. Os Blues vencem os franceses por 3 a 0 e surpreendem com uma atuação de almanaque na decisão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Embora tenha menos posse de bola em relação ao PSG, o Chelsea consegue ser muito eficiente na tomada de decisões. A equipe de Enzo Maresca finalizou seis vezes na etapa inicial, tendo concluído com perfeição em 50% das ocasiões.

continua após a publicidade

Um dos grandes méritos do Chelsea foi anular o poderio ofensivo do PSG no primeiro tempo, que finalizou apenas duas vezes. Em ambas as ocasiões, Robert Sánchez fez intervenções sem grandes dificuldades, uma vez que não foram oportunidades claras de gols criadas pelo time de Luis Enrique.

Estatísticas de Chelsea x PSG no primeiro tempo

Finalizações: 6 x 2 Finalizações no gol: 3 x 2 Posse de bola: 30% x 70% Passes: 160 x 380 Precisão nos passes: 78% x 90% Faltas cometidas: 7 x 2 Cartões amarelos: 3 x 0 Impedimento: 1 x 0

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.