Caio Ribeiro sai em defesa de Neymar após polêmica: 'Estão exagerando'

A atuação de Neymar na derrota do Santos para o Fluminense, no último domingo (19), segue repercutindo dentro e fora de campo. Além do desempenho apagado, um gesto do camisa 10 ao deixar o gramado gerou polêmica e ampliou o debate sobre a pressão em torno do jogador.

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Durante o programa "gesp", o comentarista Caio Ribeiro analisou o momento vivido por Neymar e criticou o foco excessivo em atitudes fora das quatro linhas.

— Acho que ele não quis ouvir as críticas, mas isso é uma bobagem. O mais importante é analisar o jogo coletivo do Santos e as decisões dele dentro de campo. Ele está demorando para voltar a ser decisivo como sempre foi — avaliou.

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Caio também destacou um lance crucial da partida, que poderia ter mudado o resultado. Pouco antes do gol da virada do Fluminense, Neymar teve a chance de finalizar, mas optou pelo passe.

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— Ele sai chateado porque teve a bola do jogo. Poderia ter chutado e tocou. Sai o contra-ataque e depois vem o gol. Como ex-atleta, isso te mata. Você fica pensando: "por que eu não chutei?" — explicou.

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O comentarista ainda chamou atenção para o impacto emocional da sequência do jogo no comportamento do craque.

— Foi um turbilhão: faz 1 a 0, sofre o empate, faz 2 a 1, sofre o 2 a 2, perde a chance e leva o 3 a 2. Isso mexe com a cabeça — completou.

Outro ponto abordado foi a repercussão do gesto de Neymar ao deixar o campo, interpretado por torcedores como uma provocação ao colocar os dedos nos ouvidos. Para Caio, há exagero nas críticas direcionadas ao jogador.

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— O Neymar é gigante, mas estamos exagerando. Não analisamos mais o jogo, só os comportamentos dele, e com dois pesos e duas medidas — afirmou.

Após a partida, Neymar se manifestou nas redes sociais e negou qualquer provocação, afirmando que o gesto foi mal interpretado.

— Chegou o dia que eu tenho que explicar uma coçada de orelha. Vocês estão pegando pesado demais e ultrapassando os limites. É triste ter que conviver com isso — desabafou.

Caio Ribeiro também fez um alerta sobre o clima crescente de hostilidade no futebol brasileiro.

— Daqui a pouco invadem CT para agredir jogador. A gente precisa parar e analisar com mais paciência. Onde isso vai parar? — questionou.

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Atuação de Neymar em Santos x Fluminense

Dentro de campo, Neymar teve participação direta em momentos importantes da partida. Foi dele a jogada que originou o primeiro gol santista, marcado por Gabigol, e também participou da construção ofensiva ao longo do jogo.

Apesar disso, o desempenho do craque foi alvo de críticas, especialmente na reta final da partida. Neymar desperdiçou duas chances claras dentro da área e cometeu erros em jogadas decisivas, pouco antes do gol da virada do Fluminense, marcado por John Kennedy.

Neymar faz gesto que causa polêmica após derrota do Santos (Foto: Reprodução/GE TV)

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Com o resultado, o Santos ocupa a 15ª colocação no Campeonato Brasileiro, somando 13 pontos, e segue pressionado na competição. A equipe agora tenta virar a página e direciona o foco para a Copa do Brasil.

O próximo compromisso será na quarta-feira (22), novamente na Vila Belmiro, contra o Coritiba, pelo jogo de ida da quinta fase do torneio mata-mata.

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