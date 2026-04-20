Santos anuncia novo patrocinador até o fim de 2026; veja detalhes do acordo

O Santos oficializou um novo acordo de patrocínio com a Álamo Benefícios, empresa do setor de proteção veicular. Por meio da parceria comercial, a marca passa a ser estampada na parte frontal esquerda do calção da equipe profissional masculina, substituindo a propriedade da Vitória Cup, competição também patrocinada pela Álamo. O contrato é válido até o fim da temporada 2026.

O Santos oficializou um novo acordo de patrocínio com a Álamo Benefícios, empresa do setor de proteção veicular. Por meio da parceria comercial, a marca passa a ser estampada na parte frontal esquerda do calção da equipe profissional masculina, substituindo a propriedade da Vitória Cup, competição também patrocinada pela Álamo. O contrato é válido até o fim da temporada 2026 e a estreia ocorreu no último domingo (19), no duelo contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.

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Pelo contrato, além da presença da marca no uniforme, estão previstas ativações conjuntas entre as partes, incluindo pré-jogo e no intervalo de partidas selecionadas na Vila Belmiro durante a temporada. Além disso, os torcedores contarão com condições especiais e descontos na adesão aos serviços da marca.

Gabriel Bontempo no jogo entre Santos e Fluminense, na Vila Belmiro (Foto: Raul Baretta/Santos FC)

Próximo jogo do Santos

Como o contrato é válido até o fim deste ano, a nova patrocinadora estará presente no jogo desta quarta-feira (22), contra o Coritiba, pela quinta fase da Copa do Brasil. A partida será realizada na Vila Belmiro, às 19h30.

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O Santos deve contar com força máxima e segue com a venda de ingressos aberta para o duelo. Os preços para os associados variam de R$ 30,00 a R$ 100,00 e para não sócios de R$ 120,00 até R$ 266,67. Já os ingressos para a torcida visitante estão disponíveis por R$ 240,00 a inteira no site do Santos.

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