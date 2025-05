Cafu critica atitude da CBF durante troca de técnicos e aponta desafios de Ancelotti

Menos de duas semanas separam o dia do anúncio de Carlo Ancelotti como técnico da Seleção Brasileira e a data de sua primeira convocação. O prazo curto para comandar seus primeiros jogos e iniciar a preparação para a próxima Copa do Mundo, que acontece daqui a um ano, são apontados como os principais desafios do treinador no comando do Brasil. O lateral-direito Cafu, bicampeão mundial, criticou a postura da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no processo de escolha do novo comandante da equipe.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O ex-jogador afirmou em entrevista durante o evento da final da Kings League Brasil que a demora em definir qual seria o nome a assumir o cargo de treinador tem um impacto direto no processo de formação do elenco, principalmente quando se trata de um técnico estrangeiro, como é o caso de Ancelotti. Nesse momento, o italiano corre contra o tempo para conhecer mais dos atletas que nunca trabalhou e que devem estar em sua convocação no dia 26 de maio.

Para Cafu, os quatro jogos restantes nas Eliminatórias Sul-Americanas é um tempo curto para que Ancelotti se adapte e conheça o futebol brasileiro de forma mais aprofundada. Por isso, o ex-lateral entende que a participação de figuras da CBF como Rodrigo Caetano e Juan é importante na estruturação da pré-lista do Brasil.

continua após a publicidade

- A pré-lista é normal ele montar, até porque ele precisa de alguns nomes para que ele possa mandar a lista e ter nomes por uma suposta troca de jogadores, então isso é muito normal. O que eu vejo no Ancelotti é que ele está lutando contra o tempo, nós estamos lutando contra o tempo para a Seleção Brasileira. Nós demoramos muito tempo para que pudesse escolher o treinador da Seleção Brasileira, escolhemos oficialmente esse treinador um ano antes da Copa do Mundo, faltando 4 jogos das eliminatórias, que é muito pouco para o treinador conhecer melhor o futebol brasileiro, conhecer melhor os jogadores que aqui no Brasil estão, conhecer melhor aquilo que ele quer para o time dele - destacou.

➡️ Qual o salário do presidente da CBF? Veja quanto novo eleito receberá

Nesse curto período, Cafu elenca quais são os próximos passos de Carlo Ancelotti à frente da Seleção. Segundo o ex-atleta, desde os confrontos contra Paraguai e Equador, nesta próxima Data Fifa, o italiano precisará entender e definir o seu padrão de jogo com os atletas brasileiros.

continua após a publicidade

- Eu acho que quando se fala de padronizar jogo, o Ancelotti vai ter que escolher um time, montar um time e dar uma sequência para esse time, para que ele possa chegar na Copa do Mundo com uma ideia e uma identidade para a Seleção Brasileira e um time formado - completou Cafu.

Cafu foi bicampeão mundial com a Seleção Brasileira. (Foto: Reprodução/Instagram/@cafu2)

Pré-lista de Ancelotti na Seleção Brasileira

Enquanto a convocação oficial de Ancelotti não sai, o treinador tem monitorados os atletas a partir da pré-lista. Além de nomes óbvios como Vini Jr. e Rodygo, craques do Real Madrid e que tem boa relação com o italiano, mais nomes já foram divulgados como oficiais na lista inicial - o que não garante que estarão na convocação final.

Até o momento, dos times do Brasil, jogadores de Flamengo, Corinthians, São Paulo, Santos e Cruzeiro são apontados como prováveis presenças na lista. Atletas como Gerson e Wesley, do rubro-negro carioca, estavam com Dorival na última convocação. Mas Pedro é mais um que pode surgir na lista final do novo treinador. Neymar, se recuperando lesão, está entre os pré-selecionados.

Entre os jogadores de fora do país, Casemiro e Richarlison são "supresas" na pré-lista e podem retornar o Brasil após um logo período sem convocações. Ambos já trabalharam com Ancelotti na Europa. A última partida dos dois pela Seleção foi em outubro de 2023, com Fernando Diniz, na derrota para o Uruguai, em Montevidéu.