Pré-convocados de Ancelotti superam R$ 2,7 bilhões em valor de mercado

A primeira convocação de Carlo Ancelotti como técnico da Seleção Brasileira ainda não foi divulgada oficialmente, mas já movimenta os bastidores do futebol. No último sábado (17), a CBF notificou os clubes sobre a pré-lista de atletas selecionados para os dois próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo: contra o Equador, no dia 5 de junho, e diante do Paraguai, dia 10.

Embora a entidade tenha optado por manter a pré-convocação em sigilo, 21 nomes já vazaram na imprensa e revelam parte do esboço de Ancelotti para o novo ciclo da Seleção. A lista oficial com 23 jogadores será anunciada no próximo dia 26, no Rio de Janeiro, pelo próprio treinador italiano.

📈 Valores dos nomes já conhecidos da pré-lista:

Jogador Posição Clube Valor de Mercado (€) João Pedro Atacante Brighton € 50 milhões Evanílson Atacante Bournemouth € 35 milhões Richarlison Atacante Tottenham € 25 milhões Andrey Santos Volante Strasbourg € 25 milhões Igor Paixão Atacante Feyenoord € 25 milhões Gerson Volante Flamengo € 25 milhões Dodô Lateral Fiorentina € 22 milhões Pedro Atacante Flamengo € 23 milhões Vanderson Lateral Monaco € 20 milhões Caio Henrique Lateral Monaco € 15 milhões Alexsandro Zagueiro Lille € 15 milhões Wesley Lateral Flamengo € 15 milhões Neymar Atacante Santos € 15 milhões Casemiro Volante Man United € 12 milhões Léo Ortiz Zagueiro Flamengo € 12 milhões Hugo Souza Goleiro Corinthians € 9 milhões Fabrício Bruno Zagueiro Cruzeiro € 7 milhões Oscar Meia São Paulo € 4 milhões Danilo Lateral Flamengo € 4 milhões Alan Patrick Meia Inter € 3,5 milhões Alex Sandro Lateral Flamengo € 1,8 milhão

💵 Somando os valores dos 21 nomes conhecidos, o grupo acumula mais de € 428 milhões em valor de mercado — o equivalente a R$ 2,7 bilhões na cotação atual.

Além da lista acima, nomes óbvios como Vini Jr, Rodrygo e Raphinha também estão na pré-convocação de Ancelotti.

👀 Expectativa pela convocação final

A CBF precisou comunicar os clubes com antecedência, como exige a Fifa, para garantir a liberação dos jogadores no dia 2 de junho. Agora, a expectativa gira em torno da lista final e das surpresas que Ancelotti pode reservar em sua estreia como técnico da Seleção.

Com uma mescla de jovens promissores e nomes experientes como Neymar, Danilo e Oscar, a lista já vazada mostra que o técnico italiano pretende manter a base do último ciclo, mas abre espaço para renovação.

