Pré-lista de Ancelotti na Seleção tem retorno de dois medalhões da Europa

A primeira convocação da Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti pode ter a volta de dois dos principais jogadores da equipe na última Copa do Mundo. Casemiro e Richarlison estão na pré-lista do treinador para os jogos contra Equador e Paraguai, nos dias 5 e 10 de junho, pelas Eliminatórias para o Mundial de 2026. A informação é do portal "Ge".

O volante do Manchester United chegou a ser convocado por Dorival Júnior em março do ano passado, na primeira lista do técnico, mas foi cortado por lesão. Depois, não voltou a ser lembrado. O atacante do Tottenham, por sua vez, esteve com o grupo para os amistosos contra Inglaterra e Espanha, mas não entrou em campo.

Casemiro e Richarlison pela Seleção Brasileira

Casemiro foi um dos principais jogadores do Brasil na última década e soma 75 jogos e sete gols com a Amarelinha. A última partida do meio-campista pela Seleção foi em outubro de 2023, com Fernando Diniz, e atuou nos 90 minutos na derrota para o Uruguai, em Montevidéu.

Já Richarlison foi o artilheiro da Canarinho na Copa do Mundo do Catar com três gols marcados. Ao todo, são 48 jogos e 20 gols do atacante pelo Brasil. Assim como Casemiro, também entrou em campo com a camisa da Seleção pela última vez na derrota para a Celeste, quando entrou nos acréscimos do primeiro tempo, substituindo o lesionado Neymar.

Convocação da Seleção

Carlo Ancelotti anunciará a convocação da Seleção Brasileira para a Data Fifa de junho na próxima segunda-feira (26), na sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ). O Brasil enfrenta o Equador, em Guayaquil, no dia 5, e recebe o Paraguai na Neo Química Arena no dia 10.

Pré-lista da Seleção Brasileira

A lista oficial de pré-convocados segue em sigilo, e a divulgação dos nomes definitivos está marcada para o dia 26 de maio, na sede da CBF. A apresentação marcará um dos primeiros compromissos formais do técnico italiano à frente da equipe pentacampeã.

Até o momento, jogadores de clubes como Flamengo, Corinthians, São Paulo, Santos e Cruzeiro são apontados como prováveis presenças na lista. A convocação será voltada para os confrontos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, nos dias 5 e 10 de junho. Em caso de duas vitórias, o Brasil garantirá matematicamente sua classificação para o Mundial de 2026.

Flamengo: Léo Ortiz, Danilo, Alex Sandro, Wesley, Gerson e Pedro

Santos: Neymar

São Paulo: Oscar

Corinthians: Hugo Souza

Cruzeiro: Fabrício Bruno

Feyenoord: Igor Paixão

Manchester United: Casemiro

Tottenham: Richarlison