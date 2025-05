Meia destaque do Brasileirão aparece em pré-lista de Ancelotti para Seleção

O meia Alan Patrick, do Internacional, está na pré-lista da Seleção Brasileira elaborada pelo técnico Carlo Ancelotti para os jogos contra Equador e Paraguai, marcados para os dias 5 e 10 de junho, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A informação é do portal ge.

Camisa 10 do Colorado, Alan Patrick vive grande fase na temporada e já era cotado para a Seleção antes mesmo da chegada de Ancelotti. Em 2025, soma 25 partidas, com 10 gols e nove assistências. Pelo Brasileirão, em sete jogos, o jogador registra dois gols e quatro assistências.

Depois de uma passagem pelo Beira-Rio entre 2013 e 2014, o jogador voltou em abril de 2022, vindo do Shaktar Donetsk, escapando da Guerra na Ucrânia. Rapidamente tornou-se titular inquestionável e referência da equipe. Além disso, o meia passou a ser considerado uma liderança positiva do vestiário.

Aos 34 anos, o jogador acumula na carreira passagens por Santos, clube que o revelou, Shakhtar Donetsk, Palmeiras, Flamengo e, claro, Internacional.

Alan Patrick vem se destacando do Brasileirão 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Convocação da Seleção

Carlo Ancelotti anunciará a convocação da Seleção Brasileira para a Data Fifa de junho na próxima segunda-feira (26), na sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ). O Brasil enfrenta o Equador, em Guayaquil, no dia 5, e recebe o Paraguai na Neo Química Arena no dia 10.

Pré-lista da Seleção Brasileira

A lista oficial de pré-convocados segue em sigilo, e a divulgação dos nomes definitivos está marcada para o dia 26 de maio, na sede da CBF. A apresentação marcará um dos primeiros compromissos formais do técnico italiano à frente da equipe pentacampeã.

Até o momento, jogadores de clubes como Flamengo, Corinthians, São Paulo, Santos e Cruzeiro são apontados como prováveis presenças na importante lista que vai definir o futuro da Seleção. Em caso de duas vitórias, o Brasil garantirá matematicamente sua classificação para o Mundial de 2026.

Flamengo: Léo Ortiz, Danilo, Alex Sandro, Wesley, Gerson e Pedro

Santos: Neymar

São Paulo: Oscar

Corinthians: Hugo Souza

Cruzeiro: Fabrício Bruno

Feyenoord: Igor Paixão

Manchester United: Casemiro

Tottenham: Richarlison

Internacional: Alan Patrick