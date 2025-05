Como a Kings League inspira competições de Fut7 no Brasil para atrair novos

O Campeonato Brasileiro de Base 2025, ocorrido entre 1 e 4 de maio em Maceió, teve como inspiração a Kings League, torneio criado pelo ex jogador Gerard Piqué e que vem atraindo novos espectadores para a modalidade de Fut7.

O evento foi organizado pela Confederação de Fut7 do Brasil e reuniu mais de 700 jovens atletas de categorias variadas. Ao todo, participaram mais de 50 equipes de oito estados brasileiros com jogadores entre 11 a 17 anos.

Jovens levantando a taça do Campeonato Brasileiro de Base 2025, em Maceió (Foto: CF7Brasil)

Segundo o diretor geral da CF7 Brasil, Rodolfo Groetaers, o crescimento é fruto de um trabalho estruturado e da inovação trazida por novos formatos.

- Nos últimos dois anos, notamos um aumento expressivo na procura por campeonatos de Fut7, especialmente nas categorias de base. A chegada de competições mais interativas, como a Kings League, e eventos como o Brasileiro de Base mostram o quanto a modalidade está ganhando força e despertando o interesse de novos públicos - afirmou Groetaers.

Após o título da Seleção Brasileira na Kings World Cup Nations 2025, a modalidade do Fut7 se popularizou no país. Neste ano, o torneio foi estreado no Brasil e contou com figuras importantes do meio futebolístico como Kaká, presidente da liga, e Neymar, co-presidente da Fúria Fc junto com seu amigo Cris Guedes.

A Kings League Brasil terminou no último domingo (18) com o título da Fúria para cima do Dendele Fc. O jogo foi realizado no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, e contou com mais de 40 mil torcedores presentes.

O que é a Kings League?

A Kings League é uma competição de 12 times, que se enfrentam entre si. Os oito melhores avançam e disputam os playoffs, até dois times chegarem à final. Cada equipe tem como principal jogador um ex-atleta famoso ou um influenciador, geralmente do cenário de esports ou futebol.

G3X e Fúria em campo pela Kings League Brasil (Foto: Divulgação/Quality Sports Image)

Desde sua criação, o torneio respondeu à demanda por um formato de futebol mais curto e emocionante. A competição conquistou rapidamente o apoio de influenciadores e fãs, misturando esporte e entretenimento. O formato foi idealizado pelo ex-jogador espanhol Gerard Piqué.