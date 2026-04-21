Rivellino levanta dúvida sobre Neymar na Seleção e dispara: 'Ninguém perguntou isso'

O programa Galvão FC desta segunda-feira (20) colocou Neymar no centro do debate sobre a Seleção Brasileira. Campeão do mundo em 1970, Rivellino levantou um questionamento direto sobre o momento do camisa 10.

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— Ninguém perguntou ainda: "Neymar, você quer ir para a Seleção ou não?" — provocou o ex-jogador durante o quadro "Campeão do Mundo com Galvão".

Ao analisar o cenário atual, Rivellino reconheceu a capacidade decisiva do atacante, mas ponderou sobre seu papel dentro da equipe.

— É um jogador que pode decidir em uma ou duas bolas. Eu levaria, mas não é o meu titular — afirmou.

O ex-meia também relembrou sua convivência com Pelé, destacando a grandeza do ídolo e sua influência histórica.

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— Enquanto eu viver, acho que não vou ver outro igual. Para mim, ele é eterno — disse.

Durante a análise, Rivellino chamou atenção para o momento do futebol brasileiro, apontando um desequilíbrio entre o jogo coletivo e a falta de protagonismo individual.

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— Fala-se muito em coletivo hoje, mas quem resolve? — questionou, ao comparar com a geração de 1970.

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Ele ainda destacou seleções como França, Espanha, Portugal e Argentina como mais estruturadas no cenário atual, enquanto o Brasil ainda busca consistência.

Além do debate sobre a Seleção, o programa abordou a fase delicada do Corinthians, pressionado na parte de baixo da tabela, e discutiu o impacto do trabalho de Fernando Diniz no elenco. Na ponta oposta, Palmeiras e Flamengo também foram tema, com destaque para o bom momento do time carioca, impulsionado pelas atuações de Lucas Paquetá.

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O episódio ainda trouxe momentos de nostalgia no quadro "Prepare o Coração", relembrando a histórica defesa de Cláudio Taffarel contra a Holanda na Copa de 1998, além de encerrar com interação no quadro "Quem é que sabe?".

O Galvão FC vai ao ar às segundas-feiras, às 22h45 (de Brasília), no SBT, com reprise às terças-feiras, às 22h, na N Sports.

Atuação de Neymar em Santos x Fluminense

Dentro de campo, Neymar teve participação direta em momentos importantes da partida. Foi dele a jogada que originou o primeiro gol santista, marcado por Gabigol, e também participou da construção ofensiva ao longo do jogo.

Apesar disso, o desempenho do craque foi alvo de críticas, especialmente na reta final da partida. Neymar desperdiçou duas chances claras dentro da área e cometeu erros em jogadas decisivas, pouco antes do gol da virada do Fluminense, marcado por John Kennedy.

Neymar faz gesto que causa polêmica após derrota do Santos (Foto: Reprodução/GE TV)

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