Bancada da ESPN comenta atitude de Memphis Depay: 'Não quero acreditar'

O Corinthians empatou com o Flamengo por 1 a 1, no último domingo (22), na Neo Química Arena, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, e o que chamou atenção no jogo foi a atitude de Depay após sair do campo sentindo dores.

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Titular na partida, o camisa 10 deixou o campo aos 20 minutos do primeiro, após sentir problemas físicos, com o time rubro-negro na frente do placar. Sendo substituído pelo Rodrigo Garro, e seguindo diretamente para o vestiário.

Já no fim do jogo, o atacante voltou a chamar atenção, aos 52 do segundo tempo, nos acréscimos e com o placar empatado, Depay foi flagrado utilizando o celular no banco de reservas e acabou sendo advertido, em um momento que gerou repercussão.

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O craque chegou a se posicionar por meio de redes socias, afirmando que naquele momento estava falando com sua comissão técnica, visto que, teria sentido dores ao sair da partida. Veja o comentário:

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Já na bancada da ESPN, os comentaristas falaram sobre como o atleta jamais faria isso numa equipe europeia, e que sabe que está errado na sua posição.

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- Em time europeu ele jamais faria isso, vamos ser sinceros - afirmou o Luís Fabiano.

- Ele sabe que está errado. Quando a comissão vai falar com ele, já coloca o celular no bolso - confirmou Fábio Luciano.

Bancada da ESPN durante programa 'Resenha da rodada' (Foto: Reprodução/ESPN)

Ex-jogador do Corinthians, Fábio Santos, completou dizendo que seria 'falta de bom senso' caso o Depay não estivesse falando com o departamento médico.

- Seria muita falta de bom senso se ele não estivesse falando com o departamento médico da Holanda, né? Ele não ia ter essa coragem toda de ficar mexendo no celular se não fosse isso. Eu quero acreditar nisso, cara - concluiu.

Na temporada, Memphis soma um gol e uma assistência em 11 partidas, sendo nove como titular.

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