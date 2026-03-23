Web critica Memphis Depay por atitude durante jogo contra Flamengo

O Corinthians empatou em 1 a 1 com o Flamengo, em casa, na noite do último domingo (22). O empate não foi a única preocupação durante o jogo, uma atitude Memphis Depay chamou a atenção de torcedores e jornalistas.

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A equipe paulista ficou mais um jogo sem conquistar os três pontos no Campeonato Brasileiro e desempenho preocupou a torcida.

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O atleta recebeu diversas críticas de torcedores após o jogo (Foto: Luis Moura/Wpp/Gazeta Press)

Atitude de Memphis Depay

A assistência de Memphis não foi seu único destaque na noite, o atacante foi flagrado utilizando o celular, no banco de reservas, durante o decorrer do jogo. Memphis já havia sido criticado por ter pedido substituição, aos 20 minutos da primeira etapa, por conta de um incômodo.

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Resposta de Depay

Mesmo com essa polêmica durante o jogo, o atleta se manifestou em suas redes sociais, respondendo alguns torcedores que o cobraram por esta atitude.

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Resultado ruim para o Corinthians

O resultado amplia a sequência negativa da equipe paulista, que já acumula cinco jogos sem vitória, aumentando a desconfiança da torcida e a pressão sobre o elenco e a comissão técnica. Com mais esse revés, o Corinthians permanece na parte de baixo da tabela, ocupando a 11ª colocação, com 10 pontos em oito jogos, cenário que acende o alerta precoce na competição.

Dentro de campo, o time até tentou equilibrar as ações em alguns momentos, jogou com um homem a mais durante boa parte do segundo tempo, mas mostrou fragilidade defensiva e pouca criatividade no setor ofensivo, fatores que vêm se repetindo rodada após rodada. A falta de reação durante o jogo também evidencia um time abatido emocionalmente.

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