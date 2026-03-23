menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Web critica Memphis Depay por atitude durante jogo contra Flamengo

Atitude controvérsia de Depay surpreende internautas

Avatar
Gabriel de Britto Silva
São Paulo (SP)
Dia 23/03/2026
12:02
Atualizado há 1 minutos
Após empate com o Flamengo, Depay se explica em suas redes sociais (Foto: Marcello Zambrana/ Agif/Gazeta Press)
imagem cameraApós empate com o Flamengo, Depay se explica em suas redes sociais (Foto: Marcello Zambrana/ Agif/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians empatou em 1 a 1 com o Flamengo, em casa, na noite do último domingo (22). O empate não foi a única preocupação durante o jogo, uma atitude Memphis Depay chamou a atenção de torcedores e jornalistas.

continua após a publicidade

A equipe paulista ficou mais um jogo sem conquistar os três pontos no Campeonato Brasileiro e desempenho preocupou a torcida.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O atleta recebeu diversas críticas de torcedores após o jogo (Foto: Luis Moura/Wpp/Gazeta Press)
O atleta recebeu diversas críticas de torcedores após o jogo (Foto: Luis Moura/Wpp/Gazeta Press)

Atitude de Memphis Depay

A assistência de Memphis não foi seu único destaque na noite, o atacante foi flagrado utilizando o celular, no banco de reservas, durante o decorrer do jogo. Memphis já havia sido criticado por ter pedido substituição, aos 20 minutos da primeira etapa, por conta de um incômodo.

➡️ Saiba todas as novidades do Corinthians!

Mesmo participando diretamente do gol de empate, internautas não perdoam o jogador; confira.

Resposta de Depay

Mesmo com essa polêmica durante o jogo, o atleta se manifestou em suas redes sociais, respondendo alguns torcedores que o cobraram por esta atitude.

continua após a publicidade

Resultado ruim para o Corinthians

O resultado amplia a sequência negativa da equipe paulista, que já acumula cinco jogos sem vitória, aumentando a desconfiança da torcida e a pressão sobre o elenco e a comissão técnica. Com mais esse revés, o Corinthians permanece na parte de baixo da tabela, ocupando a 11ª colocação, com 10 pontos em oito jogos, cenário que acende o alerta precoce na competição.

Dentro de campo, o time até tentou equilibrar as ações em alguns momentos, jogou com um homem a mais durante boa parte do segundo tempo, mas mostrou fragilidade defensiva e pouca criatividade no setor ofensivo, fatores que vêm se repetindo rodada após rodada. A falta de reação durante o jogo também evidencia um time abatido emocionalmente.

continua após a publicidade

🎰 Aposte no próximo jogo do clube do seu coração!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias