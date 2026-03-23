Web critica Memphis Depay por atitude durante jogo contra Flamengo
Atitude controvérsia de Depay surpreende internautas
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O Corinthians empatou em 1 a 1 com o Flamengo, em casa, na noite do último domingo (22). O empate não foi a única preocupação durante o jogo, uma atitude Memphis Depay chamou a atenção de torcedores e jornalistas.
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A equipe paulista ficou mais um jogo sem conquistar os três pontos no Campeonato Brasileiro e desempenho preocupou a torcida.
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Atitude de Memphis Depay
A assistência de Memphis não foi seu único destaque na noite, o atacante foi flagrado utilizando o celular, no banco de reservas, durante o decorrer do jogo. Memphis já havia sido criticado por ter pedido substituição, aos 20 minutos da primeira etapa, por conta de um incômodo.
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Mesmo participando diretamente do gol de empate, internautas não perdoam o jogador; confira.
Resposta de Depay
Mesmo com essa polêmica durante o jogo, o atleta se manifestou em suas redes sociais, respondendo alguns torcedores que o cobraram por esta atitude.
Resultado ruim para o Corinthians
O resultado amplia a sequência negativa da equipe paulista, que já acumula cinco jogos sem vitória, aumentando a desconfiança da torcida e a pressão sobre o elenco e a comissão técnica. Com mais esse revés, o Corinthians permanece na parte de baixo da tabela, ocupando a 11ª colocação, com 10 pontos em oito jogos, cenário que acende o alerta precoce na competição.
Dentro de campo, o time até tentou equilibrar as ações em alguns momentos, jogou com um homem a mais durante boa parte do segundo tempo, mas mostrou fragilidade defensiva e pouca criatividade no setor ofensivo, fatores que vêm se repetindo rodada após rodada. A falta de reação durante o jogo também evidencia um time abatido emocionalmente.
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