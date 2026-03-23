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Corinthians conhece adversário da quinta fase da Copa do Brasil

Timão vai enfrentar time estreante na competição

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 23/03/2026
14:24
Atualizado há 2 minutos
Corinthians conheceu adversário da quinta fase da Copa do Brasil (Foto: Marcus Viniccius/MyPhoto Press/Gazeta Press)
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Atual campeão, o Corinthians vai enfrentar o Barra, de Santa Catarina, na quinta fase da Copa do Brasil. A definição ocorreu após o sorteio realizado nesta segunda-feira (23), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

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As datas-base para os jogos de ida são 22 e 23 de abril, e para os de volta, 13 e 14 de maio. O Barra-SC abre o jogo em casa e o Timão decide a classificação na Neo Química Arena.

O regulamento da Copa do Brasil mudou em 2026. Os times da Série A têm vaga garantida a partir da quinta fase, e a final será disputada em jogo único, em campo neutro. Além da vaga na Libertadores assegurada ao campeão, o torneio passa a oferecer ao vice a chance de disputar a fase preliminar da competição continental.

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Veja abaixo todos os confrontos:

Corinthians x Barra-SC
Atlético-MG x Ceará
Cruzeiro x Goiás
Athletico-PR x Atlético-GO
Flamengo x Vitória-BA
Grêmio x Confiança-SE
Vasco x Paysandu-PA
Fortaleza x CRB
Bahia x Remo-PA
Botafogo x Chapecoense
Red Bull Bragantino x Mirassol
Fluminense x Operário-PR
Palmeiras x Jacuipense-BA
Internacional x Athletic-MG
Santos x Coritiba
São Paulo x Juventude

Corinthians levanta a taça de campeão da Copa do Brasil no Maracanã (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)
Corinthians levanta a taça de campeão da Copa do Brasil no Maracanã (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

Veja a premiação da Copa do Brasil 2026 a cada fase

1ª FASE (28 participantes)

    1.
  1. Grupo 3 (clubes com a pior colocação no ranking da CBF): R$ 400 mil

2ª FASE (88 participantes)

  • Grupo 2 (Série B): R$ 1,38 milhão
  • Grupo 3 (Séries C, D e outros): R$ 830 mil

3ª FASE (48 participantes)

  • Grupo 2 (Série B): R$ 1,53 milhão
  • Grupo 3 (Séries C, D e outros): R$ 950 mil

4ª FASE (24participantes)

  • Grupo 2 (Série B): R$ 1,68 milhão
  • Grupo 3 (Séries C, D e outros): R$ 1,07 milhão

5ª FASE (32 participantes)

  • Grupo 1 (Série A): R$ 2 milhões
  • Grupo 2 (Série B): R$ 2 milhões
  • Grupo 3 (Séries C, D e outros): R$ 2 milhões

OITAVAS DE FINAL

  • Grupo 1 (Série A): R$ 2 milhões
  • Grupo 2 (Série B): R$ 2 milhões
  • Grupo 3 (Séries C, D e outros): R$ 2 milhões

QUARTAS DE FINAL

  • Grupo 1 (Série A): R$ 4 milhões
  • Grupo 2 (Série B): R$ 4 milhões
  • Grupo 3 (Séries C, D e outros): R$ 4 milhões

SEMIFINAL

  • Grupo 1 (Série A): R$ 9 milhões
  • Grupo 2 (Série B): R$ 9 milhões
  • Grupo 3 (Séries C, D e outros): R$ 9 milhões

FINAL (VICE-CAMPEÃO)

  • Grupo 1 (Série A): R$ 34 milhões
  • Grupo 2 (Série B): R$ 34 milhões
  • Grupo 3 (Séries C, D e outros): R$ 34 milhões

FINAL (CAMPEÃO)

  • Grupo 1 (Série A): R$ 78 milhões
  • Grupo 2 (Série B): R$ 78 milhões
  • Grupo 3 (Séries C, D e outros): R$ 78 milhões

Evolução da premiação da Copa do Brasil

  • 2025 (Corinthians): R$ 97,79 milhões
  • 2024 (Flamengo): R$ 93,1 milhões
  • 2023 (São Paulo): R$ 88,7 milhões
  • 2022 (Flamengo): R$ 76,8 milhões
  • 2021 (Atlético-MG): R$ 71,15 milhões
  • 2020 (Palmeiras): R$ 66,9 milhões
  • 2019 (Athletico-PR): R$ 64,35 milhões
  • 2018 (Cruzeiro): R$ 61,9 milhões
  • 2017 (Cruzeiro): R$ 12,8 milhões
  • 2016 (Grêmio): R$ 10,74 milhões
  • 2015 (Flamengo): R$ 7,95 milhões
  • 2014 (Atlético-MG): R$ 6,19 milhões

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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