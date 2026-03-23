Corinthians conhece adversário da quinta fase da Copa do Brasil
Timão vai enfrentar time estreante na competição
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Atual campeão, o Corinthians vai enfrentar o Barra, de Santa Catarina, na quinta fase da Copa do Brasil. A definição ocorreu após o sorteio realizado nesta segunda-feira (23), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.
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As datas-base para os jogos de ida são 22 e 23 de abril, e para os de volta, 13 e 14 de maio. O Barra-SC abre o jogo em casa e o Timão decide a classificação na Neo Química Arena.
O regulamento da Copa do Brasil mudou em 2026. Os times da Série A têm vaga garantida a partir da quinta fase, e a final será disputada em jogo único, em campo neutro. Além da vaga na Libertadores assegurada ao campeão, o torneio passa a oferecer ao vice a chance de disputar a fase preliminar da competição continental.
Veja abaixo todos os confrontos:
Corinthians x Barra-SC
Atlético-MG x Ceará
Cruzeiro x Goiás
Athletico-PR x Atlético-GO
Flamengo x Vitória-BA
Grêmio x Confiança-SE
Vasco x Paysandu-PA
Fortaleza x CRB
Bahia x Remo-PA
Botafogo x Chapecoense
Red Bull Bragantino x Mirassol
Fluminense x Operário-PR
Palmeiras x Jacuipense-BA
Internacional x Athletic-MG
Santos x Coritiba
São Paulo x Juventude
Veja a premiação da Copa do Brasil 2026 a cada fase
1ª FASE (28 participantes)
- Grupo 3 (clubes com a pior colocação no ranking da CBF): R$ 400 mil
2ª FASE (88 participantes)
- Grupo 2 (Série B): R$ 1,38 milhão
- Grupo 3 (Séries C, D e outros): R$ 830 mil
3ª FASE (48 participantes)
- Grupo 2 (Série B): R$ 1,53 milhão
- Grupo 3 (Séries C, D e outros): R$ 950 mil
4ª FASE (24participantes)
- Grupo 2 (Série B): R$ 1,68 milhão
- Grupo 3 (Séries C, D e outros): R$ 1,07 milhão
5ª FASE (32 participantes)
- Grupo 1 (Série A): R$ 2 milhões
- Grupo 2 (Série B): R$ 2 milhões
- Grupo 3 (Séries C, D e outros): R$ 2 milhões
OITAVAS DE FINAL
- Grupo 1 (Série A): R$ 2 milhões
- Grupo 2 (Série B): R$ 2 milhões
- Grupo 3 (Séries C, D e outros): R$ 2 milhões
QUARTAS DE FINAL
- Grupo 1 (Série A): R$ 4 milhões
- Grupo 2 (Série B): R$ 4 milhões
- Grupo 3 (Séries C, D e outros): R$ 4 milhões
SEMIFINAL
- Grupo 1 (Série A): R$ 9 milhões
- Grupo 2 (Série B): R$ 9 milhões
- Grupo 3 (Séries C, D e outros): R$ 9 milhões
FINAL (VICE-CAMPEÃO)
- Grupo 1 (Série A): R$ 34 milhões
- Grupo 2 (Série B): R$ 34 milhões
- Grupo 3 (Séries C, D e outros): R$ 34 milhões
FINAL (CAMPEÃO)
- Grupo 1 (Série A): R$ 78 milhões
- Grupo 2 (Série B): R$ 78 milhões
- Grupo 3 (Séries C, D e outros): R$ 78 milhões
Evolução da premiação da Copa do Brasil
- 2025 (Corinthians): R$ 97,79 milhões
- 2024 (Flamengo): R$ 93,1 milhões
- 2023 (São Paulo): R$ 88,7 milhões
- 2022 (Flamengo): R$ 76,8 milhões
- 2021 (Atlético-MG): R$ 71,15 milhões
- 2020 (Palmeiras): R$ 66,9 milhões
- 2019 (Athletico-PR): R$ 64,35 milhões
- 2018 (Cruzeiro): R$ 61,9 milhões
- 2017 (Cruzeiro): R$ 12,8 milhões
- 2016 (Grêmio): R$ 10,74 milhões
- 2015 (Flamengo): R$ 7,95 milhões
- 2014 (Atlético-MG): R$ 6,19 milhões
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