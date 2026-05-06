Casagrande critica atitude de Abel em jogo do Palmeiras: 'Se fosse o Neymar'

Palmeiras bateu o Sporting Cristal por 2 a 0 nesta terça-feira (5), fora de casa, pela Libertadores. No entanto, o que mais repercutiu do jogo foi o gesto de Abel Ferreira ao mostrar o dedo do meio para Flaco López, autor do primeiro gol alviverde em Lima. O comentarista Walter Casagrande disparou contra a atitude do professor Alviverde.

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Atitude de Abel em vitória do Palmeiras foi descabida, segundo Casagrande (Foto: Reprodução/Instagram)

Críticas de Casagrande à Abel Ferreira

Durante o programa News Esporte, da UOL, Walter Casagrande criticou o gesto de Abel Ferreira na partida contra o Sporting Cristal:

- Se fosse Neymar... Eu sou um crítico do Neymar, todo mundo sabe. Ele não está jogando nada, eu estou criticando o futebol dele e o comportamento dele também. Se fosse o Neymar que tivesse feito isso (o que o Abel Fez), ontem, no jogo dos Santos, se o Neymar tivesse feito isso para o Cuca... Mostrar o dedo no meio para alguém, se fosse o Neymar, hoje estava explodindo, era o principal assunto de todos os programas. Foi o Abel - apontou o ex-jogador.

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Posteriormente, o comentarista apontou a disparidade em relação à tratamento de quando algum nome com maior repercussão erra de maneira semelhante:

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- Não pode ter dois pesos e duas medidas quando se analisa uma grosseria, uma falta de educação. Isso aí não pode. Não é normal um técnico mostrar o dedo do meio para o seu próprio jogador. A questão é como eles vão se resolver, como eles lidam com isso. Às vezes a relação entre eles pode ser dessa forma - disparou Casagrande.

Como foi o jogo entre Sporting Cristal e Palmeiras

Os minutos iniciais da partida apresentaram poucas emoções. Ambas as equipes optaram por impor um ritmo lento em campo, com o Palmeiras levando vantagem nas divididas. No retorno da parada para hidratação, a equipe de Abel Ferreira aumentou o ímpeto e chegou ao primeiro gol com Flaco López.

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O segundo tempo foi de domínio do Palmeiras, com alguns contra-ataques do adversário e gol de Ramón Sosa, que definiu o placar em Lima. Com as rotações da comissão técnica após o resultado garantido, Paulinho teve pouco mais de cinco minutos em campo após reestrear no clássico contra o Santos.

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