Técnico da Holanda abre o jogo sobre situação de Memphis: 'Não me parece'

Técnico da Holanda, Ronald Koeman foi questionado sobre a presença ou não de Memphis Depay nos amistosos contra Noruega e Equador. O treinador não descartou completamente a presença do jogador do Corinthians, mas já pensa em alternativas caso o atleta não esteja apto.

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- Não me parece nada bem. Brian Brobbey também está bem. A escolha é entre esses três (Malen, Brobbey ou Wout Weghorst).

Questionado sobre a possibilidade de convocar um substituto para o lugar de Memphis Depay, Ronald Koeman fez questão de negar a chance de um novo nome aparecer na lista. Caso o atacante do Corinthians não esteja apto, a Holanda será relacionada com 25 atletas.

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- Não sei quem seria (um substituto para Memphis). Timber normalmente é titular absoluto. E Frenkie de Jong e Memphis também. Estamos nos acostumando. Não conhecemos outra realidade. Dedos cruzados para a Copa do Mundo.

Na cabeça de Ronald Koeman, Memphis Depay é uma das peças que não tem sua titularidade questionada. O atleta é o maior artilheiro da Laranja Mecânica e foi o segundo maior goleador da Holanda nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo.

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Memphis sai de campo lesionado em Corinthians x Flamengo

Aos 18 minutos do primeiro tempo, Memphis sentiu uma lesão muscular após dar um passe para Matheus Bidu na jogada em que Yuri Alberto empatou o duelo entre Corinthians e Flamengo. O atleta caiu no chão e pediu para ser substituído imediatamente.

Na volta do intervalo, Memphis Depay foi flagrado utilizado o celular no banco de reservas, mas o atacante justificou estar se comunicando com a equipe médica da Holanda. Nas redes sociais, o jogador afastou qualquer polêmica.

- Só para esclarecer, o momento em que usei o telefone foi exclusivamente para me comunicar com a equipe médica na Holanda. Saí para demonstrar meu apoio à minha equipe, embora pudesse ter ficado no vestiário por causa da lesão. Eu também estou chateado com o resultado do jogo. Continuamos trabalhando por dias melhores.

Os jogadores da Holanda se apresentam nesta segunda-feira (23), em Zeist, para os amistosos contra Noruega e Equador. A equipe enfrenta a rival europeia no dia 27 de março, enquanto o duelo diante dos sul-americanos está programado para o dia 31 de março.

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