Morre Ted Turner, magnata da mídia americana com relação íntima com o esporte

Morreu na tarde desta quarta-feira, aos 87 anos, o magnata da mídia e fundador do canal de notícias americano CNN, Ted Turner. Ele revolucionou o jornalismo americano ao criar o modelo de notícias 24 horas em 1980 e também teve íntima relação com os esportes.

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O bilionário fundou a Turner Broadcasting System e a TNT, antes da fusão com a Time Warner em 1996. Na década de 80, ele chegou a comprar a MGM, que vendeu pouco depois. Ele ficou bilionário com o negócio de outdoors herdado de seu pai e foi casado com a atriz Jane Fonda.

Ted Turner (Foto: Reprodução/CNN)

A Turner, que em 2022 teve seus ativos absorvidos e hoje responde por Warner Bros. Discovery, ainda é dona de canais que disputam direitos de transmissão do futebol como a TNT Sports e a HBO Max.

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A empresa já chegou a investir no futebol brasileiro, entre 2019 e 2024, mas entre impasses jurídicos com a Rede Globo e a pandemia, optou por rescindir o contrato antes do prazo final. O foco da empresa se voltou para o mercado europeu e hoje a TNT Sports e HBO Max têm como principal ativo esportivo a Uefa Champions League.

Ted Turner já foi dono de franquias na NBA (Atlanta Hawks), na NHL ( Atlanta Trashers), na MLB (Atlanta Braves) e até da World Championship Wrestling (WCW), que chegou a rivalizar com a WWE (antiga WWF) antes de ser vendida em 2001. Ele também foi criador dos Jogos da Boa Vontade em 1986, após os boicotes aos Jogos Olímpicos de 1980 e 84.

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A causa da morte não foi divulgada mas, em setembro de 2018, o empresário revelou sofrer de uma doença neurodegenerativa. O presidente americano, Donald Trump, embora crítico da CNN, lamentou a morte do magnata, a quem chamou de amigo e "um dos maiores de todos os tempos".

- Ele foi um dos maiores nomes da história da radiodifusão e um amigo meu. Sempre que precisei dele, ele estava lá, sempre disposto a lutar por uma boa causa - disse Trump, em entrevista publicada pela CNN.

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Turner também ficou conhecido por uma doação de US$ 1 bilhão para causas ambientalistas e é um dos grandes proprietários de terra nos Estados Unidos.