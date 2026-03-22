Atitude de Memphis Depay chama atenção em Corinthians x Flamengo

O atacante Memphis Depay foi um dos personagens do empate entre Corinthians e Flamengo, neste domingo (22), na Neo Química Arena, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

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Titular na partida, o holandês deixou o campo ainda aos 20 minutos do primeiro tempo após sentir um problema físico. Ele foi substituído por Rodrigo Garro e seguiu diretamente para o vestiário. Na temporada, Depay soma um gol e uma assistência em 11 partidas, sendo nove como titular.

Mesmo fora do jogo, o atacante voltou a chamar atenção nos minutos finais. Aos 52 do segundo tempo, já nos acréscimos e com o placar empatado, Depay foi flagrado utilizando o celular no banco de reservas e acabou sendo advertido, em um momento que gerou repercussão.

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Veja o lance:

Como foi o jogo?

Dentro de campo, o duelo foi equilibrado e terminou em 1 a 1. O Lucas Paquetá abriu o placar para o Flamengo, enquanto Yuri Alberto deixou tudo igual ainda na primeira etapa.

A partida foi marcada por forte disputa no meio-campo e poucas chances claras de gol. O Corinthians teve a vantagem numérica durante boa parte do segundo tempo após a expulsão de Evertton Araújo, mas não conseguiu transformar a superioridade em vitória.

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Com um jogador a menos, o Flamengo adotou postura mais cautelosa, priorizando a defesa e evitando se expor. O resultado marcou o primeiro empate de Leonardo Jardim no comando da equipe rubro-negra, após uma sequência de três vitórias.

Corinthians x Flamengo pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Fabiano Martins/Gazeta Press)

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