Como Marcelo Paz avalia o momento de instabilidade de Dorival Júnior no Corinthians?
Dirigente cita desfalques recentes e reforça respaldo ao treinador no Corinthians
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O Corinthians terminou mais um jogo sem conseguir os três pontos. Neste domingo (22), mesmo com um jogador a mais, não conseguiu tirar a igualdade do placar e viu o confronto diante do Flamengo terminar empatado em 1 a 1.
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Futebol Nacional
Em entrevista após o jogo, o executivo de futebol do clube, Marcelo Paz, mesmo diante das dificuldades, "aliviou" o momento de pressão sobre o técnico Dorival Júnior. O dirigente destacou os desfalques recentes do elenco por lesão e a ausência de Lingard, que ainda não pode estrear.
— No momento, a gente tá com oscilação de resultados, alguns jogos sem ganhar, é fato, alguns jogos sem, isso pesa. Mas, no futebol, existem oscilações, dificuldades, com lesões de jogadores importantes. Nós perdemos o Yuri, que ficou bastante tempo fora, o Lingard ainda não conseguiu entrar por questão de documentação, o Kaio Cesar, poucos minutos. Tudo isso tem uma influência — disse Marcelo Paz.
Dorival está seguro no cargo?
Esse é o momento de maior dificuldade da equipe desde o período de vitórias vivido pelo treinador, nos títulos da Copa do Brasil e da Supercopa Rei, quando venceu Vasco e Flamengo, respectivamente, nas decisões.
Agora, são sete partidas sem vencer: Portuguesa, Cruzeiro, Novorizontino, Coritiba, Santos, Chapecoense e Flamengo. Essa sequência, inclusive, conta com a eliminação da equipe no Campeonato Paulista, que impediu o bicampeonato estadual.
Para Marcelo Paz, no entanto, mesmo no momento de dificuldades, Dorival Júnior está seguro no cargo.
— A gente tem que ter paciência, é um treinador vitorioso, campeão, que tem história no futebol brasileiro, bem aceito pelos jogadores. Então a gente tem que dar apoio nesse momento, estar junto, fortalecer o trabalho, porque eu acredito que trabalho de longo prazo faz a diferença — apontou.
— De minha parte, não há nenhum movimento de mudança — completou.
Corinthians em 2026
- 19 jogos
- 7V | 7E | 5D
- 49.1% de aproveitamento
- 20 gols marcados (1.0 por jogo)
- 15 gols sofridos (0.8 por jogo)
- 8 jogos sem sofrer gol (42%)
- 1.8 grandes grandes chances por jogo
- 24% de conversão em grandes chances
- 1.4 grandes chances cedidas por jogo
- 12.1 finalizações p/ marcar
- 13.0 finalizações p/ sofrer gol
- 59.0% de posse de bola
Dorival Júnior pelo Corinthians
- 61 jogos
- 25V | 19E | 17D
- 51.4% de aproveitamento
- 66 gols marcados (1.1 por jogo)
- 52 gols sofridos (0.8 por jogo)
- 26 jogos sem sofrer gol (43%)
- 2.0 grandes grandes chances por jogo
- 34% de conversão em grandes chances
- 1.5 grandes chances cedidas por jogo
- 11.4 finalizações p/ marcar
- 14.2 finalizações p/ sofrer gol
- 56.0% de posse de bola
Dorival Júnior pelo Corinthians em 2026
- 18 jogos
- 7V | 7E | 4D
- 51.9% de aproveitamento
- 20 gols marcados (1.1 por jogo)
- 13 gols sofridos (0.7 por jogo)
- 8 jogos sem sofrer gol (44%)
- 1.9 grandes grandes chances por jogo
- 24% de conversão em grandes chances
- 1.4 grandes chances cedidas por jogo
- 11.6 finalizações p/ marcar
- 14.8 finalizações p/ sofrer gol
- 58.2% de posse de bola
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