O Corinthians terminou mais um jogo sem conseguir os três pontos. Neste domingo (22), mesmo com um jogador a mais, não conseguiu tirar a igualdade do placar e viu o confronto diante do Flamengo terminar empatado em 1 a 1.

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Em entrevista após o jogo, o executivo de futebol do clube, Marcelo Paz, mesmo diante das dificuldades, "aliviou" o momento de pressão sobre o técnico Dorival Júnior. O dirigente destacou os desfalques recentes do elenco por lesão e a ausência de Lingard, que ainda não pode estrear.

— No momento, a gente tá com oscilação de resultados, alguns jogos sem ganhar, é fato, alguns jogos sem, isso pesa. Mas, no futebol, existem oscilações, dificuldades, com lesões de jogadores importantes. Nós perdemos o Yuri, que ficou bastante tempo fora, o Lingard ainda não conseguiu entrar por questão de documentação, o Kaio Cesar, poucos minutos. Tudo isso tem uma influência — disse Marcelo Paz.

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Dorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Dorival está seguro no cargo?

Esse é o momento de maior dificuldade da equipe desde o período de vitórias vivido pelo treinador, nos títulos da Copa do Brasil e da Supercopa Rei, quando venceu Vasco e Flamengo, respectivamente, nas decisões.

Agora, são sete partidas sem vencer: Portuguesa, Cruzeiro, Novorizontino, Coritiba, Santos, Chapecoense e Flamengo. Essa sequência, inclusive, conta com a eliminação da equipe no Campeonato Paulista, que impediu o bicampeonato estadual.

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Para Marcelo Paz, no entanto, mesmo no momento de dificuldades, Dorival Júnior está seguro no cargo.

— A gente tem que ter paciência, é um treinador vitorioso, campeão, que tem história no futebol brasileiro, bem aceito pelos jogadores. Então a gente tem que dar apoio nesse momento, estar junto, fortalecer o trabalho, porque eu acredito que trabalho de longo prazo faz a diferença — apontou.

— De minha parte, não há nenhum movimento de mudança — completou.

Corinthians em 2026

19 jogos 7V | 7E | 5D 49.1% de aproveitamento 20 gols marcados (1.0 por jogo) 15 gols sofridos (0.8 por jogo) 8 jogos sem sofrer gol (42%) 1.8 grandes grandes chances por jogo 24% de conversão em grandes chances 1.4 grandes chances cedidas por jogo 12.1 finalizações p/ marcar 13.0 finalizações p/ sofrer gol 59.0% de posse de bola

Dorival Júnior pelo Corinthians

61 jogos 25V | 19E | 17D 51.4% de aproveitamento 66 gols marcados (1.1 por jogo) 52 gols sofridos (0.8 por jogo) 26 jogos sem sofrer gol (43%) 2.0 grandes grandes chances por jogo 34% de conversão em grandes chances 1.5 grandes chances cedidas por jogo 11.4 finalizações p/ marcar 14.2 finalizações p/ sofrer gol 56.0% de posse de bola

Dorival Júnior pelo Corinthians em 2026

18 jogos 7V | 7E | 4D 51.9% de aproveitamento 20 gols marcados (1.1 por jogo) 13 gols sofridos (0.7 por jogo) 8 jogos sem sofrer gol (44%) 1.9 grandes grandes chances por jogo 24% de conversão em grandes chances 1.4 grandes chances cedidas por jogo 11.6 finalizações p/ marcar 14.8 finalizações p/ sofrer gol 58.2% de posse de bola

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