menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Como Marcelo Paz avalia o momento de instabilidade de Dorival Júnior no Corinthians?

Dirigente cita desfalques recentes e reforça respaldo ao treinador no Corinthians

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 23/03/2026
12:48
Dorival Júnior, técnico, e Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
imagem cameraDorival Júnior, técnico, e Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians terminou mais um jogo sem conseguir os três pontos. Neste domingo (22), mesmo com um jogador a mais, não conseguiu tirar a igualdade do placar e viu o confronto diante do Flamengo terminar empatado em 1 a 1.

continua após a publicidade

Em entrevista após o jogo, o executivo de futebol do clube, Marcelo Paz, mesmo diante das dificuldades, "aliviou" o momento de pressão sobre o técnico Dorival Júnior. O dirigente destacou os desfalques recentes do elenco por lesão e a ausência de Lingard, que ainda não pode estrear.

— No momento, a gente tá com oscilação de resultados, alguns jogos sem ganhar, é fato, alguns jogos sem, isso pesa. Mas, no futebol, existem oscilações, dificuldades, com lesões de jogadores importantes. Nós perdemos o Yuri, que ficou bastante tempo fora, o Lingard ainda não conseguiu entrar por questão de documentação, o Kaio Cesar, poucos minutos. Tudo isso tem uma influência — disse Marcelo Paz. 

continua após a publicidade
Dorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
Dorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Dorival está seguro no cargo?

Esse é o momento de maior dificuldade da equipe desde o período de vitórias vivido pelo treinador, nos títulos da Copa do Brasil e da Supercopa Rei, quando venceu Vasco e Flamengo, respectivamente, nas decisões.

Agora, são sete partidas sem vencer: Portuguesa, Cruzeiro, Novorizontino, Coritiba, Santos, Chapecoense e Flamengo. Essa sequência, inclusive, conta com a eliminação da equipe no Campeonato Paulista, que impediu o bicampeonato estadual.

continua após a publicidade

Para Marcelo Paz, no entanto, mesmo no momento de dificuldades, Dorival Júnior está seguro no cargo. 

— A gente tem que ter paciência, é um treinador vitorioso, campeão, que tem história no futebol brasileiro, bem aceito pelos jogadores. Então a gente tem que dar apoio nesse momento, estar junto, fortalecer o trabalho, porque eu acredito que trabalho de longo prazo faz a diferença — apontou.

— De minha parte, não há nenhum movimento de mudança — completou.

Corinthians em 2026

  1. 19 jogos
  2. 7V | 7E | 5D
  3. 49.1% de aproveitamento
  4. 20 gols marcados (1.0 por jogo)
  5. 15 gols sofridos (0.8 por jogo)
  6. 8 jogos sem sofrer gol (42%)
  7. 1.8 grandes grandes chances por jogo
  8. 24% de conversão em grandes chances
  9. 1.4 grandes chances cedidas por jogo
  10. 12.1 finalizações p/ marcar
  11. 13.0 finalizações p/ sofrer gol
  12. 59.0% de posse de bola

Dorival Júnior pelo Corinthians

  1. 61 jogos
  2. 25V | 19E | 17D
  3. 51.4% de aproveitamento
  4. 66 gols marcados (1.1 por jogo)
  5. 52 gols sofridos (0.8 por jogo)
  6. 26 jogos sem sofrer gol (43%)
  7. 2.0 grandes grandes chances por jogo
  8. 34% de conversão em grandes chances
  9. 1.5 grandes chances cedidas por jogo
  10. 11.4 finalizações p/ marcar
  11. 14.2 finalizações p/ sofrer gol
  12. 56.0% de posse de bola

Dorival Júnior pelo Corinthians em 2026

  1. 18 jogos
  2. 7V | 7E | 4D
  3. 51.9% de aproveitamento
  4. 20 gols marcados (1.1 por jogo)
  5. 13 gols sofridos (0.7 por jogo)
  6. 8 jogos sem sofrer gol (44%)
  7. 1.9 grandes grandes chances por jogo
  8. 24% de conversão em grandes chances
  9. 1.4 grandes chances cedidas por jogo
  10. 11.6 finalizações p/ marcar
  11. 14.8 finalizações p/ sofrer gol
  12. 58.2% de posse de bola

🍀Aposte na vitória do Corinthians e Flamengo na disputa no Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias